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Hyundai svela Ioniq 3 alla Milano Design Week con “Unfold Stories”

di Italpress - 22 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai presenta “Unfold Stories”, l’installazione con cui partecipa alla Milano Design Week 2026, trasformando gli spazi di Torneria Tortona in un percorso immersivo dedicato all’evoluzione del design del brand. L’esposizione, aperta fino al 26 aprile, accompagna i visitatori in un viaggio interattivo tra creatività, materiali e innovazione, culminando con lo svelamento mondiale della nuova IONIQ 3, berlina compatta della gamma elettrica. L’installazione racconta il processo creativo Hyundai attraverso ambienti interconnessi. Dall’”Art of Steel Exterior Space”, dove le forme prendono vita dalla materia secondo il principio “From Paper to Steel”, al “Furnished Interior Space”, che mette al centro l’esperienza umana, il comfort e la relazione tra luce, materiali e proporzioni. Un approccio che riflette la visione del marchio: un design pensato non solo come espressione estetica, ma come elemento capace di migliorare la qualità della mobilità.La presenza alla Design Week milanese rappresenta anche un omaggio al dialogo con la creatività europea, iniziato nel 1974 con Giorgetto Giugiaro e la Hyundai Pony Coupè, e oggi reinterpretato in chiave contemporanea. Il percorso espositivo è arricchito da workshop con i designer Hyundai, offrendo ai visitatori un’esperienza diretta dei principi progettuali del brand.Protagonista finale è IONIQ 3, che incarna la filosofia “Art of Steel” con linee pulite, proporzioni decise e dettagli distintivi come i Parametric Pixel, firma luminosa della gamma. Gli interni, concepiti come uno “spazio arredato”, richiamano l’estetica degli anni Settanta e puntano su comfort, flessibilità e centralità dell’utente. Con “Unfold Stories”, Hyundai conferma il ruolo del design come leva strategica per raccontare il futuro della mobilità, unendo innovazione tecnologica, ricerca estetica e attenzione all’esperienza delle persone.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).