Stop Piano Mattei? Governo diffidato sull’uso del nome
Contestata la vision dell'iniziativa dell'esecutivo, ritenuta "impropria" rispetto a quella del fondatore dell'Eni
L'immagine istituzionale dell'iniziativa
Una mossa legale improvvisa e un altro problema per Palazzo Chigi: stavolta, messa in discussione l’identità stessa di uno dei progetti di punta dell’esecutivo: il Piano Mattei.
Una pec degli eredi di Mattei
Gli eredi del fondatore dell’Eni e figura simbolo della cooperazione energetica internazionale, hanno notificato una diffida ufficiale alla presidenza del Consiglio. Nel testo, chiesto formalmente di cessare l’utilizzo del cognome del loro congiunto per denominare l’iniziativa strategica in Africa.
Le motivazioni e la conferma dei legali
La conferma arriva direttamente dai legali della famiglia Mattei. Secondo gli eredi, l’attuale piano governativo non rispecchierebbe i valori e l’approccio etico che contraddistinsero l’operato di Enrico Mattei.
La diffida punta a tutelare il nome del fondatore dell’Eni da un utilizzo considerato improprio. O, quantomeno, non autorizzato, che potrebbe generare confusione tra la visione storica del manager e le attuali scelte politiche.
Le reazioni e le ipotesi sul cambio nome del Piano
Le reazioni negli ambienti politici sono di cauto attendismo. Secondo alcuni, la struttura di missione del Piano Mattei è al lavoro per valutare i margini giuridici della contestazione.
Tra gli osservatori, tuttavia, circolano già le prime ipotesi su un possibile rebranding. Se la diffida dovesse tradursi in un blocco effettivo, il governo potrebbe essere costretto a un rapido cambio di nome.
Tra i corridoi si ipotizzano denominazioni più generiche come “Piano Italia per l’Africa” o “Nuovo Piano di Partenariato Energetico”, per evitare ulteriori contenziosi legali che rallenterebbero l’iter diplomatico.
La questione non è solo formale. Il nome “Mattei” garantiva un’immediata autorevolezza internazionale, non solo nei Paesi africani. Un cambio di nome forzato, un’insidia alla immagine della strategia estera italiana.
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