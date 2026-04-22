Torino

Un incanto di mostra, il potere e le regine sullo schermo e a teatro

di Redazione - 22 Aprile 2026

I molti appassionati non si lasceranno certamente sfuggire la mostra “Regine in scena L’arte del costume italiano tra cinema e teatro” che troverà spazio nelle Sale delle Arti della Reggia di Venaria sino al 6 settembre, una selezione di 31 abiti a rappresentare il potere al femminile attraverso le tante opere cinematografiche e la scena, volendosi restituire “al costume la sua funzione più profonda: non semplice ornamento, ma dispositivo capace di generare percezione di potere, identità e visione”. Il tema della

sontuosa regalità è stato affrontato – avendo a disposizione bellezze e perfezioni indescrivibili – da Massimo Cantini Parrini (con la collaborazione di Clara Goria, storica dell’arte e conservatrice del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude), costumista fiorentino, allievo di Piero Tosi e iniziale assistente del premio

Oscar Gabriella Pescucci, una già lunga carriera iniziata circa vent’anni fa che lo ha visto nelle preziose collaborazioni con Joe Wright (“Cyrano” con una candidatura all’Oscar e “M – Il Figlio del Secolo”) ed Ettore Scola, Matteo Garrone (“Il racconto dei racconti“ e “Pinocchio”) ed Edoardo De Angelis, Roberta Torre (“Riccardo va

all’inferno”, presentato una decina di anni fa al TFF) e Susanna Nicchiarelli (“Miss Marx” e “Chiara”), Pablo Larraìn (“Maria”, Angelina Jolie come la Callas, Best Costume Designer decretato dai Critics Choice Awards) e Michael Mann (“Ferrari”), Paolo Virzì e Gianluca Jodice (“Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, girato in gran parte propria alla Reggia): titoli che gli hanno fatto guadagnare sei David di Donatello,

quattro Nastri d’Argento e quattro Ciak d’oro. Insomma un Maestro di un arte che troppo spesso chi va al cinema e a teatro tralascia o guarda con occhio più o meno

attento.

Una grande mostra, un incanto di mostra, che viene a inserirsi nel filone tematico espositivo dedicato alla moda e al costume e avviato nel 2011 con “Moda in Italia. 150 anni di eleganza (1861-2011)”, un’occasione e un’ambientazione che virano al femminile ripensando all’importanza che proprio a Venaria, alla metà del Seicento, ebbero le figure delle duchesse Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours – “parliamo sempre di uomini e di potere maschile e ci dimentichiamo del peso che hanno avuto le donne”, ci tiene a sottolineare Chiara Teolato, direttrice del

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude; un patrimonio suggestivo, un susseguirsi di preziosità dove teatro e cinema corrono paralleli, il primo sottolineando la visione che al costume è necessaria arrivando lo sguardo da lontano, nella fusione con l’attore e con la completezza della scena, il cinema vivendo di particolari, dell’esigenza che l’occhio si posi sulla eleganza e la materia delle stoffe, accompagnate dalla luce come dall’esattezza dell’inquadratura. Affermava Gabriella Pescucci che “in teatro ti preoccupi meno del dettaglio perché c’è la distanza che ti mangia tutto; in teatro sono importanti i volumi, accentuati, e i tessuti con certi riflessi sotto le luci, il cinema è misterioso perché non sai mai ciò che si vedrà e ciò che non si vedrà”. Raccontare quindi il femminile in modo diverso, ogni atto all’interno della memoria antica, e non soltanto, dell’equazione potere eguale abito, in un percorso che ha costruito la Storia e

l’immaginifico.

La regalità della sovrana, come della donna e della diva, coniugata quindi attraverso tre nuclei fondamentali – il mito, la storia, la fantasia -, condotti filologicamente e offerti visivamente con i rispettivi colori del bronzo, dell’oro e dell’argento, epoche e ricordi totalmente diversi, architetture e prospettive in tre atti e undici scene che abbracciano quanto è uscito dal gusto e dalla maestria di costumisti e artisti, quanto è

stata capace d’offrire la realizzazione delle eccellenze sartoriali italiane – il mondo ricreato recentemente da Ferzan Ozpetek con “Diamanti” – (tra tutte, la sartoria Farani di Roma e la Sartoria Devalle di Torino, a cui si deve, Luigi Sabelli costumista, il manto regale che guarda al Quattrocento di Pisanello, come all’Oriente e al Liberty, per “La Parisina” di Mascagni su libretto di D’Annunzio, del 1913, Teatro alla Scala: qui

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accostato a quello preparato da Tosi per Raina Kabaivanska che nel ’91 era Elisabetta di Valois nel “Don Carlo” di Verdi per la regia del finissimo Mauro Bolognini, perfetta simbiosi a confrontare due visioni, costruzione storica e psicologica da un lato e potenza evocativa dall’altro), credo invidiabilissime nell’industria e nel mondo intero e quanto sia oggi custodito nelle collezioni, quali Tirelli Trappetti e Peruzzi di Roma, Cerratelli di Pisa, il Museo della Moda e del Costume di Firenze.

Rileggendo lungo la mostra le parole di Visconti (“il cinema è fatto di sguardi, il teatro di parole, ma in entrambi cerco la stessa cosa: l’umano nel suo splendore e nella sua miseria”) e di Piero Tosi (“un costume non deve solo vestire un corpo, deve vestire un’anima e raccontare da dove viene quel personaggio prima ancora che apra bocca”) e di Milena Canonero (“i vestiti nel cinema sono strumenti psicologici: se l’attore si sente il personaggio addosso, allora ho fatto il mio lavoro”), guardando alle esigenze di un’interprete che decenni fa s’addossava le spese del costume (“siate tanto gentile da darmi l’indirizzo di Casorati. Gli spiegherò come vorrei corretto il costume e così

avvertirò anche Cerratelli, prima di trovarci di fronte alle difficoltà inevitabili create dalla smania che ho io di vestirmi bene in palcoscenico”, così una lettera di Gianna Pederzini a Mario Labroca del 3 marzo 1949), s’incontrano i grandi maestri del Novecento come quelli del nostro nuovo millennio – Anna Anni, Giancarlo Bartolini

Salimbeni con cui si torna alla Lollo nazionale quando nel 1962 per Jean Delannoy in “Venere imperiale” indossò (ci pensò il Canova di Gianni Santuccio ad alleggerirla) gli abiti di Paolina Borghese, Danilo Donati, Aldo Calvo e Giulio Coltellacci, oltre quelli già citati – e da quegli abiti senza volto abbiamo gran parte della storia della settima arte e di quel teatro che non smette di appassionarci e di stupirci. Sottolineando la presenza di quegli artisti prestati al palcoscenico e allo schermo, che hanno i nomi di

Felice Casorati, Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Arnaldo Pomodoro.

Monica Bellucci diventa la Regina degli Specchi grazie a Gabriella Pescucci nei “Fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam (2005), la stessa ancora per Gilliam immortala Valentina Cortese quale Ariadne regina della Luna nelle “Avventure del Barone di Munchausen” (1988) o Michelle Pfeiffer come Titania nel “Sogno di una notte di mezza estate” di Michael Hoffman (1999), Piero Tosi veste Maria Callas per la “Medea” di Pasolini (1969) o quattro anni più tardi richiama dalla sua vecchia Sissi Romy

Schneider per essere Elisabetta di Baviera nel “Ludwig” viscontiano (è esposto “l’abito da passeggio in damasco di seta operato a piccole stelle, guarnito con inserti in raso di

seta, giacchino in velluto di seta autentico, ricamato a motivi floreali in seta e foderato in pelliccia di castoro”), Danilo Donati veste Silvana Mangano per “Edipo re” di Pasolini (1967): “tunica d’ispirazione arcaica composta da un intreccio di tubolari in fibra di ovatta, lavorati e fissati su una base di garza di cotone, con estremità sfrangiate”. E poi ancora Irene Sharaff e Nino Novarese (la “Cleopatra” per la Taylor), Anna Anni per cui Rossella Falk sarà Elisabetta I Tudor nel 1983 alla Pergola di Firenze con la regia di Zeffirelli, Milena Canonero, vincitrice dell’Oscar, a rivestire la Maria Antonietta di Kirsten Dunst reinventata da Sofia Coppola in versione pop.

“Ho sottolineato nella mostra l’unicità dei costumi – dice Cantini Parrini -, scegliendo di abolire anche le fotografie nel timore che rubassero spazio alle creazioni. Ho voluto mostrare i costumi e i dettagli, la bellezza delle stoffe e dei ricami, delle corone e degli orecchini, dei tanti monili e dei copricapi attraverso un lungo lavoro di ricerca, negli archivi e nelle sartorie, andando oltre quei costumi che sono andati distrutti o necessitavano di restauri, con la collaborazione di maestranze che si è rivelato pieno di fascino e di entusiasmo.” A chi gli chiede come nasca un costume, “il bozzetto innanzitutto, ispirandomi al ruolo e all’attrice che dovrà interpretarlo, ogni cosa vista nella generalità di un contesto; ma la mia prima fonte d’ispirazione sono i musei, ci

entro sempre, per guardarli e per studiarli”. Il suo percorso personale, qui, attraversa titoli quali “Maria” di Larraìn, di cui s’ammira l’abito dall’intenso blu violaceo indossato da Angelina Jolie nelle vesti di Anna Bolena, quello “in damasco di seta, con disegno ornamentale di forte contrasto e impatto visivo” che ha rivestito Salma Hayek come Regina di Selvascura nel “Racconto dei racconti” di Matteo Garrone, la settecentesca “robe à l’anglaise” che abbiamo vista pensata per Mélanie Laurent nel “Déluge” di Gianluca Jodice, l’abito per Naomi Watts per “Ophelia” di Claire McCarthy, quello per Cécile Cassel nel “Barbarossa” di Renzo Martinelli.

Ad accompagnare la mostra, il Museo Nazionale del Cinema proporrà al Massimo, nel mese di giugno, una rassegna che prevede la proiezione di “Le déluge” di Jodice,

“Marie Antoinette” di Coppola, “Medea” di Pasolini e “Cleopatra” di Mankiewicz, tutti in versione originale con sottotitoli.

Elio Rabbione

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Nelle immagini, in primo piano un abito indossato da Elizabeth Taylor per “Cleopatra”

di Mankiewicz (foto Margherita Borsano); costume di Massimo Cantini Parrini per

Salma Hayek in “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone; costume di Danilo Donati

per Silvana Mangano come Giocasta in “Edipo re” di Pier Paolo Pasolini; costume di

Piero Tosi per Romy Schneider in “Ludwig” di Luchino Visconti; costume di Massimo

Cantini Parrini per Mélanie Laurent in “Le Déluge” di Gianluca Jodice.

IL TORINESE