Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

I piatti più popolari del 2025. La piadina italiana conquista il mondo

Dalle cucine dei ristoranti alla tavola di casa. I cibi più ordinati dell'anno

di Redazione -

Quali sono i piatti più popolari del 2025 nel mondo del food delivery? A rispondere è il nuovo report Deliveroo 100, la classifica annuale dei cento prodotti più ordinati sulla piattaforma a livello globale. Un osservatorio privilegiato sulle abitudini gastronomiche contemporanee, che racconta gusti, mode e tendenze in nove Paesi. E quest’anno parla anche un po’ italiano.

Il podio

Al primo posto della classifica globale si colloca il Classic Bagel di Papo’s Bagels, locale a conduzione familiare con sede a Dalston, nell’East London. Un trionfo della cucina semplice e riconoscibile: salmone affumicato, crema di formaggio, cipolla rossa, pomodoro e capperi. Una proposta nata durante il lockdown e diventata rapidamente fenomeno urbano. Sul secondo gradino del podio mondiale si trova un’icona italiana: la piadina de La Piadineria di Bologna, inserita nel report con l’opzione “Crea la tua piadina”. Una conferma del successo di un prodotto considerato pratico, genuino e personalizzabile. La catena romagnola, nata nel 1994 da una ricetta di famiglia, oggi conta oltre ottanta punti vendita e si posiziona stabilmente tra i piatti più popolari del 2025 sia in Italia sia all’estero. Al terzo posto globale compare il “Spicy Club” di Rascals Deli a Dubai, mentre al nono posto spunta un altro riferimento tricolore: il N°3 Smash Brown Menù di Smash Tag, catena romana che ha importato in Italia lo stile dello smash burger americano, puntando su carne di qualità, bacon croccante e salse studiate ad hoc.

Gli altri in classifica

Nella classifica globale dei piatti più popolari del 2025 compaiono anche le cucine più richieste dell’anno: la Cina con stir-fry e bao, il Giappone con ramen e gyoza, gli Stati Uniti con la variante internazionale del lobster roll, che in questo caso trionfa a Parigi grazie a Homer Lobster.

La Top 10 in Italia

Passando alla Top 10 italiana, la fotografia è chiara:
1. Crea la tua Piadina – La Piadineria, Bologna
2. N°3 Smash Brown Menù – Smash Tag, Roma
3. Ravioli di manzo alla griglia – Kungfu Bao, Milano
4. 5 Hot Wings – KFC, Roma
5. Pizza Provola – Berberè, Milano
6. Componi il tuo poké medio – Poke Bowl and Bar, Cagliari
7. New York Smash Burger – Old Wild West, Firenze
8. Poké Bowl Large – PokeGo, Parma
9. Riso saltato alla cantonese – Antica Cina, Milano
10. Pizzette – Lisandri, Milano

Fra i piatti più popolari del 2025 c’è dunque un mix di tradizione, street food internazionale e cucina asiatica casalinga. Un mosaico che racconta come il delivery gastronomico sia diventato, ormai, una mappa globale dei gusti quotidiani.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news