I piatti più popolari del 2025. La piadina italiana conquista il mondo

Dalle cucine dei ristoranti alla tavola di casa. I cibi più ordinati dell'anno

di Redazione - 11 Novembre 2025

Quali sono i piatti più popolari del 2025 nel mondo del food delivery? A rispondere è il nuovo report Deliveroo 100, la classifica annuale dei cento prodotti più ordinati sulla piattaforma a livello globale. Un osservatorio privilegiato sulle abitudini gastronomiche contemporanee, che racconta gusti, mode e tendenze in nove Paesi. E quest’anno parla anche un po’ italiano.

Il podio

Al primo posto della classifica globale si colloca il Classic Bagel di Papo’s Bagels, locale a conduzione familiare con sede a Dalston, nell’East London. Un trionfo della cucina semplice e riconoscibile: salmone affumicato, crema di formaggio, cipolla rossa, pomodoro e capperi. Una proposta nata durante il lockdown e diventata rapidamente fenomeno urbano. Sul secondo gradino del podio mondiale si trova un’icona italiana: la piadina de La Piadineria di Bologna, inserita nel report con l’opzione “Crea la tua piadina”. Una conferma del successo di un prodotto considerato pratico, genuino e personalizzabile. La catena romagnola, nata nel 1994 da una ricetta di famiglia, oggi conta oltre ottanta punti vendita e si posiziona stabilmente tra i piatti più popolari del 2025 sia in Italia sia all’estero. Al terzo posto globale compare il “Spicy Club” di Rascals Deli a Dubai, mentre al nono posto spunta un altro riferimento tricolore: il N°3 Smash Brown Menù di Smash Tag, catena romana che ha importato in Italia lo stile dello smash burger americano, puntando su carne di qualità, bacon croccante e salse studiate ad hoc.

Gli altri in classifica

Nella classifica globale dei piatti più popolari del 2025 compaiono anche le cucine più richieste dell’anno: la Cina con stir-fry e bao, il Giappone con ramen e gyoza, gli Stati Uniti con la variante internazionale del lobster roll, che in questo caso trionfa a Parigi grazie a Homer Lobster.

La Top 10 in Italia

Passando alla Top 10 italiana, la fotografia è chiara:

1. Crea la tua Piadina – La Piadineria, Bologna

2. N°3 Smash Brown Menù – Smash Tag, Roma

3. Ravioli di manzo alla griglia – Kungfu Bao, Milano

4. 5 Hot Wings – KFC, Roma

5. Pizza Provola – Berberè, Milano

6. Componi il tuo poké medio – Poke Bowl and Bar, Cagliari

7. New York Smash Burger – Old Wild West, Firenze

8. Poké Bowl Large – PokeGo, Parma

9. Riso saltato alla cantonese – Antica Cina, Milano

10. Pizzette – Lisandri, Milano

Fra i piatti più popolari del 2025 c’è dunque un mix di tradizione, street food internazionale e cucina asiatica casalinga. Un mosaico che racconta come il delivery gastronomico sia diventato, ormai, una mappa globale dei gusti quotidiani.