Esteri

Il caso Infantino travolge il calcio mondiale

Il no di Washington al soccorso politico e la rivolta della Concacaf

di Cinzia Rolli - 5 Agosto 2026

DALLA NOSTRA INVIATA

Il presidente della FIFA Gianni infantino è al centro di un dibattito senza precedenti che mette a rischio la sua leadership e la sua rielezione.

Infantino infatti spera nell’aiuto dell’amministrazione Trump e avrebbe programmato colloqui privati con il segretario di Stato Marco Rubio.

In particolare si è parlato della prenotazione di una telefonata con il massimo diplomatico americano.

Un insider informato sui fatti ha dichiarato: “Il presidente Fifa voleva collegarsi online con il segretario e parlare di come il calcio possa essere una forma di soft power ma sappiamo tutti che in realtà l’intenzione e lo scopo della chiamata era proteggere il suo lavoro”.

Nessun colloquio tra Infantino e Rubio

Il Vice Segretario di Stato USA per gli Affari Pubblici Globali, Dylan Johnson, ha negato categoricamente la programmazione di qualsiasi colloquio tra Gianni Infantino e il Segretario di Stato Marco Rubio.

Attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata sulla piattaforma social X, Johnson ha stroncato le indiscrezioni affermando: “Non ci sono piani per un colloquio tra il Segretario Rubio e Infantino, e non è prevista alcuna chiamata”.

Il contestato leader della Fifa aveva ideato un progetto da oltre 17 miliardi di euro per cedere una quota del 20-30% degli asset commerciali dei Mondiali a investitori privati.

Il finanziatore principale sarebbe stato il fondo Thrive Capital, guidato da Josh Kushner, fratello del genero di Donald Trump.

La reazione della Uefa

Il piano ha scatenato la reazione durissima di UEFA, Concacaf e delle principali federazioni globali, che hanno minacciato il boicottaggio delle competizioni internazionali.

La retromarcia di Infantino

Venerdì scorso Infantino è stato costretto a ritirare precipitosamente la proposta, ma la retromarcia non ha placato gli animi.

Il COO della FIFA, Kevin Lamour, ha dichiarato all’Associated Press di sentirsi “ingannato” dalle azioni del presidente Gianni Infantino riguardo a colloqui segreti per vendere quote dei tornei, definendo l’operazione come il progetto di una sola persona.

Il piano, che prevedeva la creazione della “FIFA Forward Enterprise”, ha innescato una rivolta interna e il boicottaggio dell’UEFA verso la Coppa del Mondo 2030, come riportato da Reuters e altre fonti.

La Federazione Calcistica del Galles è stata la prima entità nazionale a ritirare ufficialmente il sostegno a Gianni Infantino per la presidenza della FIFA.

Poco dopo, le voci di un coinvolgimento della Federcalcio inglese hanno rafforzato l’opposizione a un nuovo mandato di Infantino.

Lo studio legale Dechert di New York, agendo per la UEFA, ha intimato formalmente a 18 vertici della FIFA di non cancellare e-mail o distruggere prove sul piano FFE. La mossa serve a blindare i materiali sensibili in vista di imminenti cause legali e collegi arbitrali.

Le accuse

Il numero uno del calcio mondiale è già sotto accusa da parte del Congresso USA e dell’opinione pubblica per aver annullato la squalifica del calciatore Folarin Balogun dopo una telefonata di Donald Trump. Oltre 70 eurodeputati e l’ONG FairSquare hanno denunciato infatti la violazione della neutralità politica, invocando l’intervento del CIO.

Inoltre secondo un’inchiesta di The Athletic, l’organizzazione calcistica non ha ancora versato il milione di dollari promesso a ciascuna delle 11 città ospitanti statunitensi (tra cui New York e Los Angeles) per finanziare campi da gioco e progetti sociali.

A complicare il quadro si aggiungono le pesanti accuse del Principe Ali di Giordania, che ha denunciato il blocco dei premi in denaro per i propri calciatori, definendo la manovra della FIFA un vero e proprio “ricatto” politico.

Per Gianni Infantino, abituato a muoversi da capo assoluto del calcio mondiale, la vera sfida non è più espandere i confini commerciali della FIFA, ma garantire la propria sopravvivenza politica.

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