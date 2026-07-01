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Il Crea alla Conferenza Globale FAO sullo Smart Farming: innovazione, sostenibilità e tecnologie digitali per l’agricoltura del futuro

di Italpress - 1 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il CREA partecipa alla Global Conference on Smart Farming – Leveraging Data and Technology for Sustainable Agrifood Systems, in programma dal 1° al 3 luglio presso la sede della FAO in Roma.

L’evento internazionale riunisce istituzioni, centri di ricerca, imprese e organizzazioni agricole per discutere il ruolo strategico dei dati e delle tecnologie digitali nella costruzione di sistemi agroalimentari più sostenibili, efficienti e resilienti. Attraverso la presentazione di soluzioni innovative sviluppate nei propri centri di ricerca, il CREA porterà il contributo della ricerca pubblica italiana sui temi della gestione sostenibile delle risorse naturali, della digitalizzazione dei processi agricoli e dell’agricoltura di precisione.

Nello spazio Speaker’s Corner, il 3 luglio, i ricercatori del CREA saranno protagonisti della sessione “CREA Innovations for Smart Farming: Integrated Solutions for Soil Health, Nature-Based Water Management and Early Crop Stress Detection”, dedicata ad alcune delle più recenti innovazioni messe a punto dall’Ente. Roberto Ciccoritti, del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, illustrerà i risultati delle attività svolte nell’ambito del progetto IN GOAL – Innovazioni per una Gestione sOstenibile delle risorse in AgricoLtura, focalizzate sull’impiego di tecniche spettroscopiche per il rilevamento precoce dello stress idrico delle colture.

L’integrazione di differenti tecnologie di monitoraggio, infatti, consente di supportare decisioni irrigue più precise, contribuendo a un uso più efficiente della risorsa idrica.

Loredana Canfora, del CREA Agricoltura e Ambiente, presenterà l’approccio SPIN-FERT e sistemi innovativi per il rilevamento e la quantificazione in campo di inoculi microbici e biostimolanti nel suolo. Le soluzioni sviluppate permettono di migliorare la gestione dei prodotti microbici, favorendo processi decisionali più tempestivi e nuove opportunità per la tracciabilità e il monitoraggio delle applicazioni.

Filiberto Altobelli e Andrea Martelli, del CREA Politiche e Bioeconomia, spiegheranno modelli integrati che combinano soluzioni basate sulla natura, irrigazione intelligente di precisione e sistemi di supporto alle decisioni, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua e la sostenibilità delle produzioni agricole.

Per tutta la durata della Conferenza, il CREA sarà presente nella Smart Farming Exhibition con F.Ri.Gen. – Digital System for Genetic Resources Phenotyping, un’applicazione open source che digitalizza e semplifica la raccolta dei dati sulle caratteristiche delle piante, sia in campo sia in laboratorio.

Il sistema combina tecnologie RFID/NFC per l’identificazione delle piante e la rete LoRaWAN per il trasferimento dei dati in tempo reale, migliorando l’efficienza nella gestione delle informazioni e riducendo in modo significativo errori, tempi di lavoro e costi operativi. L’applicazione sarà presentata da Elisa Vendramin, Ignazio Verde, Sabrina Micali, Simone Vasta, Simone Figorilli e Francesco Saverio Mazzi del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

-Foto ufficio stampa Crea-

(ITALPRESS).