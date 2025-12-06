Attualità

Il Fdi Melchiorre e il dem Boccia insieme per i piccoli Comuni

L'iniziativa del parlamentare pugliese diventerà itinerante

di Dave Hill Cirio - 6 Dicembre 2025

Il Fdi Melchiorre e il dem Boccia insieme per i piccoli Comuni. In ogni piccolo Comune, un pezzo d’Italia. “Realtà che vivono nell’ombra – ha detto ieri nella Sala Nassirya di Palazzo Madama il senatore Fdi Filippo Melchiorre -, lontane dai grandi riflettori mediatici, eppure custodiscono storie di resilienza, di comunità e di identità che meritano di essere raccontate. Territori che sono in realtà il cuore pulsante dell’Italia: presìdi di cultura, tradizione e coesione sociale”.

Il Fdi Melchiorre e il dem Boccia insieme

Melchiorre, oggi parlamentare dopo decenni di esperienza nelle amministrazioni locali della sua terra – la Puglia – parla a ragion veduta di quelli che sono più della metà dei Comuni d’Italia: “Significa parlare della nostra storia, ma soprattutto del nostro futuro”. In Senato decine di fasce tricolori colorano la sala, la loro traccia di visibilità nazionale da qualche tempo il programma de La7 Prova d’inchiesta di Alessio Giannone che tutti chiamano “Pinuccio”.

Affianco a Melchiorre, superando ogni differente opinione, il dem Francesco Boccia: “Tocca allo Stato, ai governi che si succedono e alle assemblee del Parlamento leggere le trasformazioni sociali delle aree interne, sempre da queste deve partire la programmazione regionale, solo quando vengono allineati i diritti di tutti i territori si può parlare di policy uguali per tutti”.

I sindaci dei piccoli Comuni

I sindaci presenti intervengono uno dopo l’altro, orgogliosamente resistenti, talvolta amaramente ironici sui disagi quotidiani di luoghi ove servono più scuola, più sanità, più welfare, più trasporti. Uno di loro stigmatizza un gap che nemmeno il Pnrr finora ha sanato, affermando che ogni possibile tavolo per i piccoli Comuni deve avere pure la “gamba del 5G”: un deficit che limita in maniera pesante la voglia di restare, tra i giovani e le imprese.

Il governo Meloni, ammette Melchiorre, deve ancora fare tanto per queste aree, dopo aver varato a livello nazionale misure, bonus e fondi. C’è la questione della denatalità, per i piccoli Comuni la spia più evidente di una soglia di esistenza da difendere. Ed emerge la proposta di una fiscalità agevolata che possa incentivare pensionati e imprese a scegliere i piccoli Comuni.

Un’azione unitaria per affrontare tutte le sfide

Dall’iniziativa di Melchiorre, l’auspicio di sfide da affrontare in maniera più unitaria, affiancando la fiducia alla speranza del futuro. Comune, tra i relatori e i primi cittadini in sala, il proposito di moltiplicare gli incontri, dopo questo appuntamento iniziale a Roma, sui territori. “Noi ci saremo”, promettono Melchiorre e Boccia.