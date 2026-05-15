Attualità

Il Fisco sul molo: 100 yacht “fantasma”

L'operazione Red Jack in Sardegna

di Dave Hill Cirio - 15 Maggio 2026

Operazione “Red Jack”: la Guardia di Finanza di Cagliari scova 100 yacht “fantasma”. Un colpo durissimo all’evasione nautica d’eccellenza.

In Sardegna 100 yacht “fantasma”

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso l’operazione “Red Jack”, una delle più vaste indagini di polizia economico-finanziaria condotte nei mari italiani. Al centro del mirino 100 imbarcazioni di lusso che, pur appartenendo a cittadini residenti in Italia, solcavano le acque sarde sotto bandiere estere per sfuggire ai radar del Fisco.

Il fenomeno del “flagging out”: l’inganno della bandiera estera

L’inchiesta, partita nel 2025 da un normale controllo di routine, ha svelato una pratica sistematica di flagging out. Molti proprietari italiani immatricolano yacht e navi da diporto in registri esteri non solo per abbattere i costi assicurativi e gestionali, ma soprattutto per occultare la propria reale capacità contributiva.

Cosa non ha funzionato? Gli armatori coinvolti hanno omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, l’obbligo normativo che impone ai residenti in Italia di dichiarare i beni mobili registrati all’estero. Questa “dimenticanza” permetteva di mantenere beni di lusso in totale estraneità all’Erario.

I numeri dell’Operazione “Red Jack”

Grazie alla collaborazione tra la Stazione Navale di Cagliari e i reparti distribuiti su tutto il territorio nazionale, l’incrocio delle banche dati ha permesso di mappare un patrimonio nautico occulto di proporzioni enormi: 100 imbarcazioni individuate e sanzionate. Di 48 milioni di euro il valore di mercato complessivo dei beni nautici scovati. Di 23 milioni di euro il tetto massimo delle sanzioni amministrative contestate.

Nautica da diporto, la frontiera “calda” dell’evasione fiscale

L’indagine statistica condotta dalle Fiamme Gialle evidenzia come il settore della nautica da diporto resti una delle frontiere più calde dell’evasione fiscale transnazionale.