Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico
VITERBO (ITALPRESS) – Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, L’uomo si è tuffato da una barca senza più riemergere. Avvertiti dalla stessa ministra, sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione di Vico e quelli di Viterbo, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e personale del 118. Sono in corso le ricerche.
foto: IPA Agency
(ITALPRESS).
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