Cronaca

Il marito del ministro Roccella disperso nel lago di Vico: si è tuffato e non è più riemerso

di Lino Sasso - 27 Giugno 2026

Sono ore di grande apprensione sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove è disperso Luigi Cavallari, marito del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. L’uomo è scomparso nel pomeriggio di oggi dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza più riemergere. L’incidente è avvenuto in località Fiorò, dove Cavallari si trovava a bordo di un’imbarcazione insieme alla moglie. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe immerso per fare il bagno, ma da quel momento di lui si sono perse le tracce.

L’allarme lanciato dalla ministra Roccella

A dare l’allarme sarebbe stata la stessa ministra Eugenia Roccella che, intorno alle 17.30, non vedendo riemergere il marito ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. La macchina delle ricerche si è attivata nel giro di pochi minuti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Ronciglione, i vigili del fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) del comando provinciale di Viterbo e numerose altre forze impegnate nelle operazioni. I primi sommozzatori dei vigili del fuoco si sono lanciati direttamente da un elicottero proveniente da Roma. Poi sono arrivate ulteriori squadre specializzate dei vigili del fuoco e dei carabinieri per proseguire le perlustrazioni subacquee estendendo l’area delle ricerche. Contemporaneamente un elicottero dell’Arma dei Carabinieri continua a sorvolare il lago per supportare le ricerche dall’alto.

Il ministro Roccella nella sua abitazione in attesa di notizie del marito disperso

Al lago di Vico è presente il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, incaricato di coordinare gli interventi, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, Alfredo Antro, e al questore di Viterbo, Giorgio Di Munno. Nel frattempo la ministra Roccella è stata accompagnata nell’abitazione di famiglia nel Viterbese, mentre i soccorritori proseguono senza interruzione le ricerche. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di individuare il disperso il prima possibile. Diversi gli attestati di vicinanza alla ministra. Tra i primi, quelli del presidente del Senato Ignazio La Russa, di Luca Zaia, del governatore del Lazio Francesco Rocca, del deputato di Fratelli d’Italia francesco Mollicone e del segretario di +Europa Riccardo Magi.