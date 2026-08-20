Il trailer di “The echo chamber” di Pallaoro, in concorso a Venezia

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Al cinema dal 10 settembre

di Askanews - 20 Agosto 2026

Milano, 20 ago. (askanews) – Il trailer di “The echo chamber”, il nuovo film di Andrea Pallaoro interpretato da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, che sarà presentato in Concorso alla 83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che sarà nelle sale dal 10 settembre per 01 Distribution.

“The echo chamber”, che racconta la storia d’amore fra Leo e Anne, è l’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci scritta con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.

Il film è una coproduzione italo-belga Indigo film con Rai cinema per l’Italia e Versus production per il Belgio ed è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri e coprodotto da Jacques-Henri Bronckart e Tatjana Kozar.

L’opera è stata realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il sostegno della Regione Lazio – Lazio Cinema International Avviso Pubblico (PR FESR Lazio 2021-2027) e della Roma Lazio Film Commission, con il supporto di Creative Europe Programme Media dell’Unione Europea, in associazione con Paradise City Sales, in associazione con Be tv & Orange e Proximus col sostegno del Tax Shelter del governo federale belga e Inver Tax Shelter, in associazione con O’Brother Distribution.

La fotografia è di Diego Garcìa, il montaggio di Paola Freddi, la scenografia di Gaspare De Pascali, i costumi di Antonella Cannarozzi, il suono in presa diretta di Guilhem Donzel e le canzoni e le musiche originali di Clément Ducol, Premio Oscar per la Miglior Canzone Originale con il brano El Mal del film Emilia Pérez.