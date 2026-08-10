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Calciomercato di Serie A, il tabellone di acquisti e cessioni

di Redazione - 10 Agosto 2026

calciomercato serie A

Estate, tempo di calciomercato che fino al 31 agosto terrà impegnate le squadre di Serie A alla ricerca dei rinforzi necessari e per le cessioni dei calciatori considerati esuberi, o inutili. Questo il tabellone con tutti gli acquisti fatti, le cessioni chiuse e le trattative in corso, dalle grandi squadre, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Como, Fiorentina a quelle di centro e bassa classifica, come le neopromosse che faranno di tutto per salvarsi.

Il Tabellone del Calciomercato di Serie A

ATALANTA

• Acquisti: Gaetano (c, Cagliari)

• Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea), Maldini (a, Cagliari)

• Trattative: Jashari (c, Milan), Favasuli (d, Catanzaro)

BOLOGNA

• Acquisti: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan – riscatto), Alhassane (d, Real Oviedo), Amondarain (c, Estudiantes), Dovbyk (a, Roma)

• Cessioni: Aebischer (c, Pisa – riscatto), Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone), Castro (a, Roma), Ravaglia (p, Watford)

• Trattative: Miretti (c, Juventus), Ugresic (c, Partizan), Folorunsho (c, Napoli)

CAGLIARI

• Acquisti: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton U18), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester), Kofler (d, Sudtirol), Maldini (a, Atalanta)

• Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia), Veroli (d, Sudtirol), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)

• Trattative: Calabria (d, Panathinaikos), Broja (a, Burnley), Favasuli (d, Catanzaro), Kevin Carlos (a, Nizza)

COMO

• Acquisti: Milla (c, Getafe), Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Nico Paz (a, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro), Couto (d, Borussia Dortmund), Chalobah (d, Chelsea)

• Cessioni: Sergi Roberto (c, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)

• Trattative: Davinson Sanchez (d, Galatasaray), Solet (d, Udinese), Inacio (d, Sporting), Ivanovic (a, Benfica), Kean (a, Fiorentina)

FIORENTINA

• Acquisti: Fabbian (c, Bologna – riscatto), Brescianini (c, Atalanta – riscatto), Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor), Valdepenas (d, Real Madrid), Joao Mario (d, Juventus), Mastantuono (c, Real Madrid)

• Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia), Comuzzo (d, Torino), Balbo (d, Sturm Graz), Moreno (d, Venezia), Sohm (c, Fiorentina)

• Trattative: Thorstvedt (c, Sassuolo), Norton-Cuffy (d, Genoa), Baroni (c, Talleres), Arnau Martinez (d, Girona)

FROSINONE

• Acquisti: Konè (c, Como – riscatto), Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli), Hasa (c, Napoli), Akpoguma (d, svincolato)

• Cessioni: Dixon (a, Toronto)

• Trattative: Smolcic (d, Corum Fk), Cheddira (a, Napoli), Joly (d, Kaiserslautern), Enem (a, Stella Rossa)

GENOA

• Acquisti: Colombo (a, Milan – riscatto), Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma), Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia)

• Cessioni: Ekhator (d, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena), Debenedetti (a, Cesena), Vogliacco (d, Cremonese)

• Trattative: Obaretin (d, Napoli), Havel (a, Lask), Tony (d, Legnago), Casseres (c, Tolosa), Gallo (d, Lecce), Mitaj (d, Al Ittihad), Garofalo (d, Napoli), Medina (d, Tondela)

INTER

• Acquisti: Alexandar Stankovic (c, Bruges – riacquisto), Akanji (d, Manchester City – riscatto), Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)

• Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid), Akinsanmiro (c, Monza)

• Trattative: Curtis Jones (c, Liverpool), Koné (c, Roma), Diaby (a, Al Ittihad), Vanderson (d, Monaco), Molina (d, Atletico Madrid), Read (d, Feyenoord), Spence (d, Tottenham), Romero (d, Tottenham)

JUVENTUS

• Acquisti: Openda (a, Lipsia – riscatto), Boga (a, Nizza – riscatto), Ekhator (a, Genoa), Celik (d, svincolato), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, PSG)

• Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino), Openda (a, Lione), Rouhi (d, Carrarese), Adzic (a, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)

• Trattative: Martinez (p, Aston Villa), Vicario (p, Tottenham), Sorloth (a, Atletico Madrid), Kessie (c, svincolato), Lucumi (d, Bologna), Goretzka (c, svincolato), Pellegrino (a, Parma)

LAZIO

• Acquisti: Pedraza (d, Villarreal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid)

• Cessioni: Gila (d, Milan), Calvani (d, Milan)

• Trattative: Martinez (d, Girona), Galassi (c, Real Madrid), Sergi Dominguez (d, Dinamo Zagabria), Piccoli (a, Fiorentina), Pinamonti (a, Sassuolo), Stojkovic (c, Dinamo Zagabria), Kennedy (a, Fluminense), Markmann (d, Nordsjaelland), Becker (d, Schalke 04), Broja (a, Chelsea), Gimenez (a, Milan)

LECCE

• Acquisti: Geubbels (a, Paris FC)

• Cessioni: Camarda (a, Milan), Ramadani (c, Corum SK), Fruchtl (p, Salisburgo)

• Trattative: Hysaj (d, svincolato)

MILAN

• Acquisti: Camarda (a, Lecce – riscatto), Gonçalo Ramos (a, PSG), Gila (d, Lazio), Diawara (d, Troyes)

• Cessioni: Bennacer (c, svincolato)

• Trattative: Hojbjerg (c, Marsiglia)

MONZA

• Acquisti: Lucchesi (d, Fiorentina – riscatto), Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting), Varela (a, Benfica), Akinsamiro (c, Inter), Robinson (a, Monza)

• Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)

• Trattative: Loubao (a, Sochaux), Darmian (d, svincolato), Okoli (d, Leicester), Majer (c, Wolfsburg), Bech (a, Aarhus), Massolin (c, Inter)

NAPOLI

• Acquisti: Alisson Santos (a, Sporting – riscatto), Hojlund (a, Manchester United – riscatto), Milinkovic Savic (p, Torino – riscatto)

• Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia – fine prestito), Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone), Gutierrez (d, Bayer Leverkusen)

• Trattative: Vicario (p, Tottenham), Dodo (d, Fiorentina), Zeballos (a, Boca Juniors), Badiashile (d, Chelsea), Thiago Gabriel (d, Lecce), Gatti (d, Juventus), Todibo (d, West Ham)

PARMA

• Acquisti: Nicolussi Caviglia (c, Venezia – riscatto), Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami – riscatto), Daffara (p, Avellino), Carboni (d, Inter), Diallo (a, Borussia Dortmund), El Bilal Toure (a, Atalanta)

• Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia), Benedyczak (a, Kasımpaşa)

• Trattative: Chira (a, Spezia), Romero (a, Tigre)

ROMA

• Acquisti: Malen (a, Aston Villa – riscatto), Ghilardi (d, Verona – riscatto), Castro (a, Bologna)

• Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato), Pagano (c, Cesena), Dovbyk (a, Bologna), Angelino (d, Deportivo La Coruna), Kumbulla (d, Rayo Vallecano)

• Trattative: Dodo (d, Fiorentina), Moreira (a, Strasburgo), Tzolis (a, Club Brugge), Uzun (a, Eintracht), Molina (d, Atletico), Brandt (c, svincolato), Tresoldi (a, Brugge), Nusa (a, Lipsia), Schjelderup (a, Benfica), Koulierakis (d, Wolfsburg), Schade (a, Brentford), Luiz Henrique (a, Zenit), Ezzalzouli (a, Real Betis),

SASSUOLO

• Acquisti: Muric (p, Ipswich Town – riscatto), Walukiewicz (d, Torino – riscatto), Bowie (a, Verona), Adzic (a, Juventus)

• Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Verona), Leone (c, Arezzo)

• Trattative: Darmian (d, svincolato), Favasuli (d, Catanzaro), Ugresic (c, Partizan), Barbieri (d, Cremonese), Acerbi (d, svincolato), Maldini (a, Atalanta), Asllani (c, Inter), Van Der Brempt (d, Como), Freuler (c, svincolato)

TORINO

• Acquisti: Simeone (a, Napoli – riscatto), Anjorin (c, Empoli – riscatto), Kulenovic (a, Dinamo Zagabria – riscatto), Ciammaglichella (c, Juve Stabia), Cacciamani (c, Juve Stabia), Oristanio (a, Venezia), Mascardi (p, Spezia), Comuzzo (d, Fiorentina), Comert (d, svincolato), Fitz-Jim (c, Ajax)

• Cessioni: Walukiewicz (d, Sassuolo), Silva (a, Mantova), Lazaro (d, svincolato), Maripan (d, svincolato), Tameze (c, svincolato), Dellavalle (d, Padova)

• Trattative: Gill (p, San Lorenzo), Ebosse (d, Udinese), Perri (p, Leeds), Ramsdale (p, Southampton), Darmian (d, svincolato), Livakovic (p, Fenerbahce), Ricardo Rodriguez (d, svincolato), Ryan (d, Lokomotiv Plovdiv)

UDINESE

• Acquisti: Gueye (a, Metz – riscatto), Zaniolo (a, Galatasaray – riscatto), Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como)

• Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford), Pafundi (a, Catanzaro), Payero (c, Watford), Zemura (d, Watford)

• Trattative: Palacios (c, Real Madrid), Covic (c, Werder Brema), Darmian (d, svincolato)

VENEZIA

• Acquisti: Compagnon (c, Juve Next Gen – riscatto), Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce), Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia), Moreno (d, Fiorentina), Sohm (c, Fiorentina)

• Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona), Tavernaro (c, Vis Pesaro), Berengo (c, Vis Pesaro), Mariani (c, Vis Pesaro), Sidibé (d, Vitoria Sc), Bjarkason (c, Sudtirol)

• Trattative: Satriano (a, Getafe), Darmian (d, Inter), Kozlowski (c, Gaziantepspor), Halhal (d, Mechelen)