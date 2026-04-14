Esteri

Il voto cattolico Usa: cosa rischia ora Trump

Un quinto dell'elettorato, una natura "swing" talvolta decisiva negli Stati in bilico

di Angelo Vitale - 14 Aprile 2026

Cosa rischia Donald Trump dopo le recenti e durissime accuse contro Papa Leone XIV, seguite da una reazione altrettanto netta da parte del pontefice: quanto conta negli Usa il voto cattolico.

I fatti, non soltanto un incidente diplomatico o uno scontro mediatico destinato a esaurirsi nel giro di pochi giorni. Al contrario, riportano al centro una dinamica profonda della politica americana che in Europa, e in particolare in Italia, tende a essere sottovalutata. Al centro, il ruolo del voto cattolico negli Stati Uniti e la sua capacità di orientare gli equilibri elettorali nei momenti decisivi.

Il voto cattolico negli Usa

Negli Usa i cattolici rappresentano circa un quinto dell’elettorato, ma il loro peso reale è molto superiore al dato numerico. Non si tratta infatti di un blocco compatto, bensì di un elettorato mobile, spesso determinante negli Stati in bilico.

È proprio questa natura “swing” ad aver reso il voto cattolico decisivo in diverse fasi della storia politica americana. Fino alle elezioni più recenti che hanno visto Joe Biden, cattolico dichiarato, recuperare terreno in aree chiave dopo il successo di Trump tra i cattolici bianchi nel 2016.

Un sistema articolato

Dentro questo scenario, il mondo cattolico americano non si muove come un soggetto unico, ma come un ecosistema articolato fatto di istituzioni, media e sensibilità diverse.

La United States Conference of Catholic Bishops non fornisce indicazioni di voto, ma contribuisce a definire il perimetro morale e politico del dibattito su temi centrali come immigrazione, giustizia sociale e politica internazionale.

Parallelamente, il sistema dei media cattolici riflette e amplifica queste divisioni interne. Testate come National Catholic Reporter e America Magazine hanno costruito negli anni una critica costante a Trump. E sottolineata la distanza tra alcune sue posizioni e la dottrina sociale della Chiesa. Soprattutto sul piano del linguaggio politico e della gestione dei fenomeni migratori.

Dall’altro lato, realtà come Ewtn e National Catholic Register hanno spesso sostenuto le politiche conservatrici dell’ex presidente. In particolare sui temi etici e giudiziari. Ma mostrano negli ultimi tempi segnali di maggiore cautela nei momenti di tensione con le autorità religiose.

La frattura

È in questo contesto che lo scontro con il Vaticano assume un significato più ampio. La figura del Papa, pur non intervenendo direttamente nella politica americana, esercita un’influenza simbolica e culturale che si riflette immediatamente nel dibattito interno.

Quando emergono fratture pubbliche tra un leader politico e il pontefice, i media cattolici moderati tendono a ricalibrare il proprio posizionamento, spesso attraverso un cambio di tono più che con attacchi espliciti. È una dinamica sottile ma ricorrente, già osservata in passato, in cui la distanza non viene proclamata ma progressivamente resa visibile.

La storia

La storia politica degli Stati Uniti dimostra quanto queste evoluzioni possano incidere. Dall’elezione di John F. Kennedy fino alle campagne più recenti, il voto cattolico ha mostrato di potersi spostare in modo significativo quando si creano tensioni tra identità religiosa e leadership politica. Non è mai stata l’unità a determinare gli esiti, quanto piuttosto le divisioni interne e la capacità di alcuni eventi di renderle più evidenti.

Oggi non si assiste ancora a un attacco frontale e coordinato contro Trump da parte del mondo cattolico americano, né a una presa di posizione univoca da parte degli editorialisti più influenti.

Cosa accade

Ciò che emerge, però, è un cambiamento più difficile da cogliere ma potenzialmente più rilevante: un aumento della criticità nei media progressisti, una maggiore prudenza in quelli conservatori e, soprattutto, una serie di silenzi significativi da parte di figure che in passato si erano espresse con maggiore chiarezza.

È proprio questa combinazione di segnali, più che le dichiarazioni esplicite, a indicare che qualcosa si sta muovendo. Lo scontro tra Trump e il Vaticano, in questa chiave, non è l’evento principale ma il detonatore di una dinamica più ampia, in cui il rapporto tra l’ex presidente e una parte del mondo cattolico statunitense appare in fase di ridefinizione.

Una trasformazione lenta, stratificata e ancora poco visibile fuori dagli Stati Uniti, ma che potrebbe rivelarsi decisiva man mano che il confronto politico entrerà nel vivo.