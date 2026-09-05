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In Salento la Via Francigena del Sud diventa un modello di accessibilità

di Italpress - 5 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del Ministero del Turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal Ministero e in fase di completamento. L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati. Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili.

Il progetto, che segue il Vademecum AEVF sulla Via Francigena accessibile e prosegue il percorso avviato con “Via Francigena For All” e “HIKE4ALL”, si inserisce nella strategia nazionale di supporto alla candidatura della Via Francigena italiana a Patrimonio Mondiale UNESCO, attualmente in fase valutazione, con esito atteso a ottobre 2026. Nell’ambito del progetto, dal 23 al 25 settembre BTM Interazioni farà tappa a Poggiardo con un fam trip per buyer nazionali e internazionali, incontri B2B con operatori locali e, il 25 settembre alle 15 presso il Palazzo della Cultura, un convegno nazionale sul turismo accessibile lungo i cammini.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).