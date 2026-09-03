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56mila presenza nei musei per le aperture serali straordinarie di agosto, Mazzi “Risultati eccellenti”

di Italpress - 3 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la sperimentazione delle aperture straordinarie serali promossa nel mese di agosto dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo, con la partecipazione del Comune di Milano, che ha interessato il Pantheon e il Colosseo a Roma e il Castello Sforzesco a Milano. Al Colosseo e al Pantheon, soltanto nel corso delle aperture serali, sono stati registrati complessivamente oltre 56mila visitatori in un solo mese. Al Castello Sforzesco gli accessi alle sale del Museo di Arte Antica, della Pietà Rondanini e alla mostra ‘Passione Disegno’ sono stati oltre 4mila.

“Oltre 56 mila persone hanno scelto di visitare i grandi monumenti nelle ore serali – dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – è un dato importante, che testimonia quanto sia forte il desiderio di vivere il nostro patrimonio culturale. Il successo di questa sperimentazione ci indica una strada: ampliare l’accessibilità dei luoghi della cultura significa avvicinarli sempre di più ai cittadini. In questa prospettiva, le collaborazioni tra istituzioni sono una fucina di grandi occasioni per il patrimonio culturale, perché permettono ad amministrazioni diverse di mettere in comune competenze, risorse e capacità organizzative e di offrire nuove opportunità di conoscenza e partecipazione. I numeri di queste aperture straordinarie lo dimostrano”.

“L’esperimento delle aperture serali di monumenti e musei, avviato insieme al Ministro della cultura Giuli, ha dato risultati eccellenti – afferma il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi – lo stiamo studiando in ogni dettaglio con l’intento di riproporlo nell’estate dell’anno venturo e magari, in versione invernale, nel prossimo periodo natalizio”.

I numeri che confermano il forte interesse del pubblico per alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano premiano una sperimentazione pensata per ampliare le opportunità di visita dei turisti e i servizi, favorire una migliore distribuzione dei flussi, consentire l’accesso anche nelle ore serali della giornata e rendere ancora più suggestive ed uniche le esperienze dei visitatori italiani e stranieri. La sperimentazione, avviata il 1° agosto, ha previsto per l’intero mese l’estensione degli orari di visita dei tre monumenti: aperture serali per il Pantheon e il Colosseo e prolungamento dell’orario di accesso al Castello Sforzesco. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e Comune di Milano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).