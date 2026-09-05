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F1, colpo Gasly a Monza: pole nel GP d’Italia. Leclerc terzo, Antonelli parte dal fondo

Il pilota francese dell’Alpine centra la prima partenza al palo della sua carriera. Una prestazione che ribalta i pronostici alla vigilia della gara, in programma oggi

di Lino Sasso - 6 Settembre 2026

Pierre Gasly si prende la scena a Monza conquistando la pole position del Gp d’Italia. Il pilota francese dell’Alpine centra la prima partenza al palo della sua carriera. Una prestazione che ribalta i pronostici alla vigilia della gara, in programma oggi alle ore 15. Gasly scatterà davanti a tutti dopo una sessione praticamente perfetta. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà George Russell con la Mercedes. La seconda fila sarà invece occupata dalle due Ferrari, complice la penalizzazione per impeding di Piastri, piazzatosi terzo e poi retrocesso in sesta posizione. Per la Rossa il sabato di Monza si chiude quindi senza l’acuto sperato davanti al pubblico di casa. Appena dietro ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, quinto.

GP d’Italia, Gasly davanti a tutti a Monza

La pole position di Gasly aggiunge così un elemento inatteso a un Gran Premio di Monza che si preannuncia particolarmente combattuto. Russell proverà ad approfittare della posizione in prima fila, mentre Ferrari e Red Bull partiranno immediatamente alle loro spalle. Più complicata la situazione di Antonelli, chiamato a risalire il gruppo su una pista dove la velocità di punta e la gestione delle scie possono però favorire i sorpassi.

Antonelli partirà dal fondo della griglia

Gli occhi erano puntati anche su Kimi Antonelli, leader del Mondiale e tra i più applauditi dal pubblico dell’Autodromo. Il pilota Mercedes ha mostrato un ottimo passo e in alcuni momenti è stato tra i più veloci in pista, ma la sua qualifica era inevitabilmente condizionata dalla penalità ricevuta per la sostituzione completa di una parte della power unit. Antonelli sarà quindi costretto a partire dal fondo dello schieramento. Per il leader della classifica iridata si prepara una gara tutta in rimonta, con l’obiettivo di limitare i danni nella corsa al titolo. Il leader del Mondiale arriva alla gara di Monza con 242 punti, mentre Russell e Hamilton inseguono appaiati a quota 183. Seguono Norris con 159 e Leclerc con 155. Più distanti Verstappen, a 112, e Piastri, a 106. Tra i Costruttori guida invece la Mercedes con 425 punti, davanti alla Ferrari a 338. Terza la McLaren con 265 punti, seguita dalla Red Bull a quota 189.