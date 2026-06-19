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Incontro fra Sogin e la canadese Candu, focus su nuove tecnologie in campo nucleare

di Italpress - 19 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, la Società pubblica incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani, ha ricevuto Todd Smith, Vicepresidente Marketing & Business Development di Candu Energy, Società canadese del Gruppo AtkinsRéalis, specializzata nella costruzione di reattori nucleari.

La riunione, avvenuta alla presenza di Patrizia Giuliotti, Delegata Commerciale dell’Ambasciata del Canada in Italia, è stata “un’occasione di confronto e di scambio di informazioni su temi legati all’innovazione e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel settore nucleare”, si legge in una nota.

Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze tecniche e ingegneristiche nella gestione dell’intero ciclo nucleare, ambito nel quale Sogin rappresenta un’eccellenza grazie all’esperienza maturata nelle attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e nella gestione dei materiali radioattivi.

Sogin e Candu hanno espresso “la reciproca volontà di mantenere aperto il confronto e di esplorare possibili future opportunità di collaborazione nei campi dell’ingegneria avanzata, dell’innovazione tecnologica, della gestione dei materiali nucleari e della formazione specialistica”.

-Foto ufficio stampa Sogin-

(ITALPRESS).