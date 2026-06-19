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Ingv, Italia e Uzbekistan rafforzano la cooperazione scientifica nel campo dello studio dei terremoti

di Italpress - 19 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha ospitato presso la sede di Roma, una delegazione della Repubblica dell’Uzbekistan per avviare una nuova e strategica collaborazione scientifica tra i due Paesi. Nel corso dell’incontro, il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e il Direttore dell’Institute of Seismology dell’Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (IS-ASRU), Ismailov Vaxitxan Alixanovich, hanno concordato di procedere alla sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU).

In questa prospettiva, è stata firmata una Dichiarazione di Intenti che rappresenta il primo passo verso la formalizzazione dell’accordo. L’iniziativa, si legge in una nota, “nasce dalla comune volontà di rafforzare la collaborazione scientifica tra Italia e Uzbekistan sui temi della sismologia, della pericolosità sismica e della mitigazione del rischio naturale”. La futura collaborazione si concentrerà “su attività di ricerca e sviluppo dedicate all’identificazione e alla caratterizzazione delle faglie attive e potenzialmente sismogenetiche, allo studio della risposta sismica locale in aree urbane e in contesti interessati da infrastrutture strategiche, nonché alla tutela del patrimonio artistico e culturale dai rischi naturali”.

L’accordo intende inoltre promuovere “attività congiunte di ricerca, lo sviluppo di progetti comuni, lo scambio di competenze e conoscenze, programmi di mobilità per ricercatori e ricercatrici, iniziative di formazione e attività di cooperazione tecnica”. Questa collaborazione “rappresenta un’importante opportunità per consolidare le relazioni scientifiche tra i due istituti e favorire la condivisione di esperienze e buone pratiche nel campo dello studio dei terremoti, della valutazione della pericolosità sismica e della riduzione del rischio”.

-Foto ufficio stampa Ingv-

(ITALPRESS).