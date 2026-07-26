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India, grazie al nuovo treno a idrogeno risparmiati 3.200 litri di diesel

di Italpress - 26 Luglio 2026

NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Ha già percorso oltre 1.200 chilometri il primo treno indiano alimentato a idrogeno, entrato in servizio il 17 luglio sulla tratta tra Jind e Sonipat, nell’area di Delhi. Secondo il ministero delle Ferrovie, il convoglio ha consentito finora di evitare il consumo di più di 3.200 litri di diesel. L’elettricità necessaria alla propulsione viene prodotta a bordo attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Il processo genera vapore acqueo come sottoprodotto, senza fumo né emissioni di carbonio allo scarico.

Il treno, progettato e realizzato in India, è composto da dieci carrozze e dispone di due unità motrici a celle a combustibile, per una potenza complessiva di 2.400 kilowatt. Il sistema è sostenuto da batterie al litio-ferro-fosfato e da serbatoi per l’idrogeno. A Jind è stata inoltre realizzata la prima struttura ferroviaria indiana dedicata allo stoccaggio dell’idrogeno, con una capacità complessiva di circa 3 mila chilogrammi. Dopo l’avvio del servizio tra Jind e Sonipat, sono previste prove anche sulla tratta verso Delhi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).