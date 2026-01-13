Esteri

Iran: Trump sprona le proteste, Mosca attacca Washington

La Russia risponde a muso duro all'appello del presidente Usa

di Dave Hill Cirio - 13 Gennaio 2026

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un appello diretto ai manifestanti in Iran invitandoli a continuare le proteste e promettendo che “gli aiuti sono in arrivo”, mentre tensioni internazionali crescono attorno alla repressione in Iran.

Proteste in Iran, Trump sprona i manifestanti

Le autorità russe definiscono le manifestazioni come tentativi di “distruggere lo Stato iraniano” con tecniche da “rivoluzione colorata”, criticando nel contempo le minacce statunitensi.

La crisi ha visto centinaia di morti e migliaia di arresti secondo osservatori internazionali, con l’Ufficio Diritti Umani dell’Onu in allarme per la repressione. Tra minacce di dazi e pressioni diplomatiche, il futuro politico dell’Iran resta incerto.

Ecco cosa è successo, quali sono i rischi sulla scena internazionale e come reagiscono i principali protagonisti.

Cosa ha detto Trump e perché ora è al centro della polemica della Russia

Donald Trump ha scelto di far sentire la sua voce con messaggi rivolti direttamente ai cittadini iraniani, pubblicati sui social, esortando i manifestanti a “continuare a protestare” e promettendo che “gli aiuti sono in arrivo”.

Queste dichiarazioni fanno parte di una strategia più ampia. Trump ha annullato i colloqui con i funzionari iraniani sulla base della dura repressione delle proteste. E ha fatto sapere che considera misure molto forti, inclusi possibili dazi e persino opzioni militari, se Teheran continuerà a violare i diritti dei manifestanti.

Le proteste in Iran: la repressione e i numeri

Le proteste in Iran sono tra le più vaste degli ultimi anni, partite da motivi economici — tra cui il crescente costo della vita e il collasso della moneta locale — e rapidamente trasformatesi in manifestazioni antigovernative diffuse su scala nazionale.

Organizzazioni per i diritti umani e uffici Onu stimano che centinaia di manifestanti siano stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre migliaia sono stati arrestati durante le operazioni di repressione. La situazione è resa più difficile da verificare a causa dell’internet blackout e delle restrizioni sulla comunicazione imposte dalle autorità iraniane.

Le autorità iraniane hanno risposto alle critiche internazionali definendo le proteste come azioni orchestrate da forze ostili esterne, un’accusa che si inscrive nella retorica usata più volte in passato per spiegare disordini interni.

La reazione russa: “rivoluzione colorata” e critica alle minacce Usa

Da Mosca, una dura risposta alla retorica statunitense: la portavoce del ministero degli Esteri russo ha affermato che forze esterne starebbero cercando di “distruggere lo Stato iraniano” usando metodi tipici delle cosiddette rivoluzioni colorate.

In parallelo, la Russia ha considerato le minacce di nuove azioni militari Usa come “categoricamente inaccettabili”, sottolineando invece la necessità di rispetto per la sovranità nazionale iraniana.

Queste dichiarazioni riflettono una frattura geopolitica più ampia. Mentre Washington punta il dito sulla repressione, Mosca e altri Paesi cercano di smorzare l’intervento esterno e avvertono contro la destabilizzazione regionale.

Minacce, dazi e scenari diplomatici: la strategia Usa

Oltre ai messaggi ai manifestanti, l’Amministrazione Trump ha proposto misure economiche punitive, tra cui l’imposizione di dazi del 25% su Paesi che continuano rapporti commerciali con l’Iran. Trump ha inoltre minacciato l’imposizione di dazi del 25% sui Paesi che continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l’Iran.

Tra le economie più coinvolte, Cina, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Brasile e Russia, a sottolineare le possibili ripercussioni globali del suo intervento.

Il presidente ha anche lasciato aperta la porta alla diplomazia, affermando che Teheran ha indicato interesse verso negoziati con Washington, sebbene gli obiettivi di tali colloqui restino poco chiari in mezzo alla grave situazione interna in Iran.

Questa duplice tattica — pressione economica e diplomazia potenziale — mostra come la Casa Bianca stia cercando di bilanciare l’appello al cambiamento con un contenimento dei rischi di un’escalation aperta.

Conseguenze sul terreno: diritti umani e pressioni internazionali

Le organizzazioni per i diritti umani e l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno espresso profonda preoccupazione per l’uso eccessivo della forza contro i manifestanti, definendo la repressione come estremamente violenta e chiedendo il rispetto dei diritti fondamentali.

A livello internazionale, vari governi e istituzioni hanno già reagito con condanne della violenza, e alcuni — come il Parlamento europeo — hanno preso provvedimenti simbolici contro diplomatici iraniani.

Tali sviluppi indicano che, oltre alla dimensione interna del conflitto, si sta giocando anche una partita internazionale sul piano politico, economico e dei diritti umani.

Il rischio di escalation o una strada verso i negoziati?

La combinazione di pressioni pubbliche di Trump, critiche russe e reazioni delle autorità iraniane crea un quadro complesso. Da un lato, gli appelli di Trump ai manifestanti come segno di supporto morale e politico. Ma pure un rischio di escalation in una crisi già sanguinosa.

Le dichiarazioni russe segnalano come la situazione sia vista non solo come un problema interno all’Iran, ma anche come un campo di confronto geopolitico tra diverse potenze globali. Le mosse di Trump, incluse le minacce di dazi e possibili opzioni militari, complicano ulteriormente il terreno diplomatico.