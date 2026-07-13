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ITA Airways firma convenzione con Magis Energia, vantaggi per i dipendenti

di Italpress - 13 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways annuncia in una nota di aver firmato con Magis Energia una convenzione dedicata ai propri dipendenti, “pensata per ampliare gli strumenti di welfare aziendale attraverso condizioni vantaggiose sulla fornitura domestica di energia elettrica e gas naturale”. L’accordo – relativo a due offerte dedicate, “Convenzione Promo Luce” e “Convenzione Promo Gas” – introduce un beneficio concreto su una voce di spesa ricorrente della vita quotidiana, offrendo un supporto tangibile ai dipendenti della Compagnia e ai rispettivi nuclei familiari. La convenzione si inserisce nel percorso di attenzione alle persone promosso da ITA Airways, contribuendo al benessere dei colleghi attraverso soluzioni accessibili e semplici da attivare. Accanto al valore in termini di welfare aziendale, l’iniziativa “conferma l’attenzione della Compagnia alla sostenibilità ambientale: l’energia elettrica fornita è verde e certificata, mentre le soluzioni gas includono strumenti per la compensazione delle emissioni, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale”. La presenza di referenti dedicati e la possibilità di aderire attraverso canali differenti rappresentano ulteriori elementi di valore, rafforzando l’accessibilità dell’iniziativa e il supporto ai dipendenti nell’attivazione delle offerte.

“Con questa convenzione vogliamo offrire alle nostre persone un ulteriore strumento di welfare aziendale, pensato per generare un beneficio concreto nella quotidianità dei dipendenti e delle loro famiglie – ha affermato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart – Intervenire su una voce di spesa ricorrente come l’energia domestica significa contribuire in modo tangibile al benessere dei nostri colleghi, attraverso soluzioni accessibili, semplici da attivare e accompagnate da un supporto dedicato. Questa attenzione alle persone è parte integrante della nostra visione di sostenibilità, che per ITA Airways non riguarda solo la responsabilità ambientale, ma anche quella sociale e di governance: un impegno che si traduce in iniziative capaci di creare valore per chi lavora ogni giorno nella Compagnia e per le comunità in cui operiamo”.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita a livello nazionale del gruppo Magis – ha dichiarato Federico Testa, presidente di Magis – Essere scelti da una realtà di primo piano come ITA Airways per offrire ai propri collaboratori e collaboratrici condizioni vantaggiose su luce e gas conferma la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ripone in noi. Per un gruppo in forte espansione come Magis, ogni nuova collaborazione è un’occasione per portare valore concreto a un numero sempre maggiore di famiglie, senza mai perdere di vista le persone e l’ambiente in cui operiamo. Crescere, infatti, non significa solo aumentare i numeri, ma farlo restando fedeli ai principi di trasparenza, sostenibilità e attenzione al territorio che da sempre guidano il nostro lavoro”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).