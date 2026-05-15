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Italia-Emirati Arabi Uniti, Mazzi incontra il ministro Al Marri

di Italpress - 15 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in occasione del forum Investopia a Milano, ha tenuto un bilaterale con il ministro dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri. Al centro del confronto le strategie per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi su turismo, investimenti e connettività. Si è parlato della possibilità di insediare un gruppo stabile di lavoro, come una joint commission permanente tra i due Ministeri del Turismo.

-Foto ufficio stampa Ministero del Turismo-

(ITALPRESS).