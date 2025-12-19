Attualità

Kanye West arriva in Italia: dove e quando terrà il suo concerto

Il controverso rapper americano torna a esibirsi in Europa a distanza di undici anni

di Paolo Diacono - 19 Dicembre 2025

Kanye West terrà un concerto in Italia. L’unica data “italiana” del controverso artista statunitense è in programma a Reggio Emilia. A ospitare la performance di West sarà la Rcf Arena della città emiliana. Che, il 18 luglio del prossimo anno, accoglierà la prima data in Europa di West. Che manca dal Vecchio Continente da quasi dodici anni dal momento che l’ultima volta che il rapper si è esibito da quest’altra parte dell’oceano Atlantico è stata quasi undici anni fa, nel 2024.

Kanye West approda in Italia

L’evento, dicono quelli che la sanno lunga, è concepito come (l’ennesima…) rinascita artistica del discusso cantante americano. L’hype è già altissima. E si attendono decine di migliaia di spettatori, da ogni angolo d’Europa e chissà, magari anche dall’America come accaduto per le tappe “italiane” ed europee del tour mondiale di Taylor Swift. L’obiettivo è “piazzare” almeno centomila spettatori. Per fare del concerto emiliano di West un appuntamento storico nella musica e dei live internazionali. I biglietti saranno in vendita già da lunedì prossimo, 22 dicembre, sui circuiti di Ticketmaster.

La fenice risorgerà dalle polemiche?

Kanye West è, da sempre, una fucina di polemiche. Furibonde. La tendenza a dividere e a sollevare questioni gli è già costata milioni e milioni di dollari. Come, per esempio, quando a causa delle sue affermazioni antisemite gli saltò la collaborazione con Adidas. Lasciando, peraltro, i tedeschi con tonnellate di materiale invenduto nei loro magazzini. Un altro fronte, recentissimo, delle controversie che lo interessano riguarda il rapporto con Bianca Censori. Spesso al centro dei riflettori, magari nuda. Le polemiche hanno rincorso Kanye West pure in Italia. Come, per esempio, quando le loro effusioni fin troppo spinte a Venezia causarono loro il “ban” dalla società di motoscafi.