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Karol G e Bruno Mars pubblicano il video del singolo “Still”

di Italpress - 3 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Karol G e Bruno Mars pubblicano il video musicale ufficiale del loro nuovo singolo “Still”, che immortala la prima esibizione dal vivo in assoluto dei due artisti insieme al SoFi Stadium di Los Angeles. Il video alterna immagini in bianco e nero a scene a colori, offrendo uno sguardo intimo sui momenti che precedono l’esibizione, per poi lasciare spazio all’energia del pubblico stipato in uno stadio tutto sold-out con 50.000 persone.

In una recente intervista concessa a Rolling Stone, Karol G ha affermato a proposito del brano: “Ho sempre avuto in mente di fare musica in inglese, ma è una cosa su cui non ho mai insistito, ed è stata questa canzone a trovare me. Sono davvero entusiasta all’idea di una canzone come questa in inglese, non perché voglia cambiare chi sono, ma perché ho anche tantissimi fan la cui lingua madre è l’inglese, e un giorno volevo potermi rivolgere a loro da quella prospettiva”. La collaborazione arriva mentre Bruno Mars prosegue il suo tour da record “The Romantic Tour”, che ha già registrato il tutto esaurito e comprende oltre 115 concerti negli stadi di tutto il mondo. L’artista ha pubblicato il suo quarto album solista, “The Romantic”, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200.

Il video arriva in un momento significativo per Karol G, che continua a guadagnare slancio a livello globale sulla scia del successo di “BbY WOW” con Judeline e Rusowsky. Il brano ha recentemente raggiunto il primo posto nella classifica Hot Latin Songs di Billboard, segnando l’undicesimo primo posto di KAROL G in questa classifica, oltre ad aver raggiunto il primo posto nelle classifiche globali di Spotify e Apple Music. “BbY WOW” ha continuato la sua ascesa nelle classifiche, entrando nella Top 5 della Billboard Global 200 e segnando la quarta Top 5 di KAROL G. Anche il suo ultimo album, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, è rimasto per tre settimane consecutive al primo posto nella classifica Top Latin Albums di Billboard.

Nel pieno del suo “Viajando Por El Mundo Tropitour” che è diventato un vero e proprio fenomeno globale in tutto il mondo, concerto dopo concerto e vendendo oltre 2 milioni di biglietti in soli 4 giorni, Karol G ha pubblicato ad agosto il suo settimo album in studio, “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”. L’album include, fra gli altri, le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all’interno del nuovo singolo “Still”, la prima traccia interamente in inglese di Karol, e Drake nella traccia latina “Ahí”.

– Foto Felipe Orvi/ufficio stampa Universal Music Italia –

(ITALPRESS).