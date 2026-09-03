Italpress Top News

Darderi al terzo turno degli Us Open, fuori Musetti e Bellucci

di Italpress - 3 Settembre 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si assottiglia la pattuta italiana agli Us Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo Slam newyorkese al secondo turno sconfitto in quattro set per 3-6 6-1 6-2 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeny, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Prosegue il cammino del numero 123 del mondo, che affronterà ora l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 22 del ranking Atp e 21 del seeding, che nel pomeriggio italiano supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4. Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci. Il classe 2001 lombardo (95 Atp) cede allo statunitense Taylor Fritz, finalista a Flushing Meadows nel 2024, che si impone in tre set con il risultato di 6-0 6-1 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. Il tennista di casa, numero 10 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone maschile, affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo (5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 a Struff).– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).