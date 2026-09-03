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Torino

Grave in ospedale investito da auto durante i controlli: rivolta dei pusher contro la polizia

di Redazione -

Un giovane, presunto pusher e’ in gravi condizioni al Cto dopo essere stato investito, forse mentre fuggiva, da un’auto nel corso di un controllo antidroga della polizia in corso Principe Oddone, a Torino tra corso Umbria e via Ravenna. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30, e ha provocato una rivolta di spacciatori nordafricani contro gli agenti della polizia, intervenuta con diverse volanti.

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