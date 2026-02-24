Attualità

Kiev, Macron sentenzia: “Triplice fallimento della Russia”

Le parole del presidente francese: "Si sbaglia chi scommette sulla nostra stanchezza"

di Pietro Pertosa - 24 Febbraio 2026

Se Zelensky ha parlato di “fallimento” di Putin, Emmanuel Macron parla di “triplice fallimento” nel giorno del quarto anniversario dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. E prende la parola su X affidando ai social il suo commento e la sua analisi sull’andamento dello scontro militare tra Mosca e Kiev. Sul quale Parigi, come l’Unione europea, ha puntato forte. Continuando a sostenere senza sosta le ragioni dell’Ucraina contro la Russia. E lo fa in un giorno che non è né può essere uguale agli altri.

Il “triplice fallimento” della Russia per Macron

Le parole del presidente sono chiare e nette. “Questa guerra è un triplice fallimento per la Russia: militare, economico e strategico”, ha esordito Macron nel suo messaggio. “Da quattro anni, l’Europa si sveglia con il rumore delle bombe russe in Ucraina. Quattro anni di una guerra di aggressione scelta dalla Russia, in flagrante disprezzo del diritto internazionale, della sovranità di un popolo e della vita umana”, ha proseguito il capo dello Stato francese. Che ha aggiunto: “Quattro anni di una guerra di aggressione scelta dalla Russia, in flagrante disprezzo del diritto internazionale, della sovranità di un popolo e della vita umana”.

“Ucraina prima linea di difesa dell’Europa”

Macron ha poi proseguito: “Quattro anni di città colpite, scuole e ospedali distrutti, infrastrutture energetiche metodicamente prese di mira per gettare le famiglie nel freddo e nel terrore. Quattro anni, 15.000 civili ucraini uccisi. E quattro anni di vite distrutte, violenze, stupri, torture, crimini di guerra e terrore. Quattro anni, e migliaia di bambini ucraini strappati alla loro terra e alle loro famiglie”. Però, secondo Macron, Kiev ha resistito: “Ma per quattro anni, l’Ucraina ha tenuto duro e ha resistito”. E questo, per Macron, è un segnale del triplice fallimento che imputa alla Russia.

“Manteniamo la rotta sulle sanzioni”

Il presidente francese manda un avviso chiaro al Cremlino: “Poiché l’Ucraina è la prima linea di difesa del nostro continente, la Francia e l’Europa sono risolutamente al suo fianco”. E ancora: “Continueremo anche a prendere di mira l’economia di guerra russa: manterremo la rotta sulle sanzioni e proseguiremo le nostre azioni contro la flotta fantasma”. Un messaggio dall’Eliseo a Putin e, soprattutto, ai suoi alleati: “A coloro che pensano di poter contare sulla nostra stanchezza: si sbagliano. Siamo e rimarremo al fianco dell’Ucraina”.