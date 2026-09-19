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La Roma scappa con Kone, l’Inter la riprende con Lautaro: 2-2 all’Olimpico

di Italpress - 19 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di due gol. La doppietta di Manu Kone illude infatti l’Olimpico di poter sfatare il tabù Inter, imbattuta nella Capitale sponda giallorossa dal 2 ottobre 2016. Poi è il solito Lautaro Martinez a risolvere i problemi di casa nerazzurra con due gol nel secondo tempo. Alla sosta Roma e Inter ci arrivano con 13 punti in classifica e un primato da condividere. E’ stata una partita a due facce. Gli uomini di Gasperini partono fortissimo. Al 6′ Dybala scodella una palla in area, Molina fa da torre per Kone che col destro piega le mani di Martinez. Dybala è nel vivo del gioco, ma è poco preciso in fase di conclusione. Al 13′ Dimarco sbaglia un disimpegno e di petto addomestica la palla all’argentino che si coordina male e spara sopra la traversa. La Roma è padrona del campo per 25 minuti. Poi si sveglia l’Inter che sfiora il gol tre volte. Prima sugli sviluppi di una rimessa laterale: Bisseck vola verso la porta ma viene murato sul più bello da Svilar. Poi con Lautaro Martinez che, su assist di Dimarco, in spaccata (e forse in fuorigioco) impatta male il pallone. Al 33′ anche Bastoni si affaccia dalle parti di Svilar da posizione defilata, ma la sua conclusione sbatte sul palo esterno. Superato lo spavento, la Roma torna a fare il suo gioco. E al 37′ segna il gol del raddoppio. Tutto nasce ancora dai piedi di Dybala che crossa dalla destra: Mancini in area tocca per Kone che sigla la doppietta. L’arbitro Massa inizialmente annulla per fuorigioco, ma il Var convalida la rete che infiamma ancora di più l’Olimpico. Se l’Inter deve migliorare l’avvio di partita, la Roma ha urgente esigenza di migliorare ad inizio ripresa. Al 46′ i giallorossi subiscono il terzo gol stagionale, tutti arrivati ad inizio secondo tempo. Bastano pochi secondi ai nerazzurri per accorciare le distanze. Dopo una palla persa da Mancini, Thuram accelera e serve Lautaro che a centro area impatta male ma riesce a battere Svilar. La Roma al 67′ ha la palla del 3-1: Malen aggancia nello stretto e calcia a botta sicura, ma colpisce al volto Josep Martinez. L’olandese è esausto ma deve stringere i denti perchè al 79′ c’è il pareggio interista. Su calcio d’angolo Svilar e la traversa salvano i giallorossi. L’azione continua e su invito di Bisseck, Lautaro in un fazzoletto di terreno in area lascia partire un missile che non lascia scampo al portiere romanista. Entrambe le squadre cercano il gol nel finale, ma il risultato non cambia più. Niente fuga in Serie A.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).