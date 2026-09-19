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Roma-Inter 2-2, la doppietta di Koné non basta: Lautaro riprende i giallorossi

di Francesca Petrosillo - 19 Settembre 2026

Roma e Inter hanno dato spettacolo all’Olimpico nel big match della quinta giornata di Serie A. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo avanti di due reti grazie alla doppietta di Manu Koné, ma nella ripresa l’Inter ha reagito e ha trovato il 2-2 con due gol di Lautaro Martinez.

Le due squadre hanno così chiuso in parità una partita ricca di occasioni e cambi di ritmo, dopo essere arrivate allo scontro diretto a punteggio pieno.

Koné ha portato la Roma sul 2-0

La Roma ha iniziato la partita con grande personalità e ha impiegato appena sei minuti per sbloccare il risultato. Dybala ha messo un pallone morbido in area, Molina ha fatto da sponda di testa e Koné si è coordinato alla perfezione. Il centrocampista francese ha calciato di prima e ha battuto Martinez, facendo esplodere l’Olimpico.

L’Inter ha provato a reagire e ha costruito alcune occasioni, ma ha trovato sulla propria strada un attento Svilar. La squadra di Gasperini ha continuato invece a rendersi pericolosa nelle ripartenze.

Al 37’ la Roma ha trovato il raddoppio. Dybala ha messo ancora il pallone in area, Mancini è intervenuto e la sfera è arrivata sui piedi di Koné, che ha battuto nuovamente Martinez. La rete è stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il Var ha successivamente cambiato la decisione e ha convalidato il 2-0.

Lautaro ha riaperto Roma-Inter

Nella ripresa l’Inter ha cambiato immediatamente passo. Dopo appena un minuto, un errore di Mancini ha permesso ai nerazzurri di ripartire velocemente. Thuram ha servito Lautaro Martinez e l’attaccante argentino ha battuto Svilar con il sinistro.

Il gol ha dato fiducia alla formazione di Chivu, che ha aumentato la pressione e ha costretto la Roma a difendersi con maggiore attenzione.

La doppietta di Lautaro ha fissato il 2-2

Al 79’ l’Inter ha completato la rimonta. Lautaro Martinez ha trovato nuovamente la via del gol e ha firmato la doppietta personale che è valsa il definitivo 2-2.

Roma-Inter si è così trasformata nella sfida tra Koné e Lautaro: due reti per il centrocampista giallorosso e due per il capitano nerazzurro. Il pareggio ha chiuso una partita intensa all’Olimpico, nella quale entrambe le squadre hanno confermato il loro ottimo avvio di campionato.

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