Attualità

La truffa del Cup occhio a questi sms

Il caso segnalato dalle autorità a Trento, un anno fa la denuncia della Regione Campania. Ecco cosa fare

di Cristiana Flaminio - 20 Gennaio 2026

epa12576306 A SMS message sent by the government is seen on a smartphone display during the Legislative Council General Election in Hong Kong, China, 07 December 2025. Hong Kong's 'patriots-only' Legislative Council election is being held on 07 December as the city mourns the Wang Fuk Court fire in Tai Po, one of Hong Kong's deadliest fires in decades, with public calls for accountability amid a widening probe into the tragedy. EPA/MAY JAMES

Non bastavano le ballerine: ecco la truffa del Cup, un sms (finto) istituzionale invita con urgenza a contattare un numero telefonico per le solite comunicazioni urgenti. Peccato, però, che si tratti di utenze il cui prefisso inizia per 899 o 893. In pratica, si tratta di linee a pagamento. E basta chiamare per farsi prosciugare il credito telefonico. Un trucco vecchio come il Cucco. Ma che funziona, proprio perché ogni volta cambiano i numeri (ma restano sempre gli stessi prefissi) e i messaggi si fanno sempre più “precisi” e credibili.

La truffa corre via sms

Il Cup di Trento ha denunciato la situazione. Tanti, troppi, i cittadini che hanno chiesto informazioni a proposito degli sms fasulli che erano arrivati, carichi di “comunicazioni importanti” da un sedicente centro unico di prenotazione. Le autorità sanitarie trentine hanno invitato gli utenti “a fare attenzione ai finti sms inviati sul cellulare e attribuiti al sistema di prenotazioni per i servizi sanitari in Trentino”. Quindi hanno denunciato: “Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini che hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio telefono messaggi da Cup info che invitano a contattare con urgenza i nostri uffici per importanti informazioni che la riguardano. I numeri di telefono del mittente degli sms variano di volta in volta, cosÃ¬ come varia il numero da contattare che però inizia sempre con 89”. Ma non funziona così, nella realtà: “Si ribadisce il fatto che sia Asuit che il servizio di prenotazioni Cup Trentino sono totalmente estranei all’invio di questi messaggi. I cittadini sono invitati a non chiamare il numero indicato e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine”.

Un anno fa l’allarme in Campania

La Regione Campania è scesa ufficialmente in campo a denunciare l’ultima trovata dei truffatori. Giusto un anno fa. Evidentemente, il meccanismo funziona ancora. Sul sito istituzionale dell’ente si legge l’avviso agli utenti. “Si invitano i cittadini campani a prestare massima attenzione a un tentativo di truffa tramite SMS. In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione”. Ad un numero che inizia per 899; in altri, si richiede di contattare il Centro Unico Primario ad un numero che inizia con 893, per importanti comunicazioni che la riguardano”.

Non richiamare mai

La raccomandazione è sempre quella alla prudenza e al buonsenso: “Non richiamare, Non rispondere, cancella subito il messaggio. Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Diffida sempre di messaggi sospetti e, se li ricevi, segnala alla polizia postale”. La truffa del (falso) Cup gira senza sosta da tempo e tramite Sms viaggia in tutta Italia, da Nord a Sud.