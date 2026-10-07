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L’ultimo tango nazionale del fenomeno Lionel Messi

La notte delle lacrime al Monumental con 85mila tifosi in festa per la Pulce

di Gianluca Pascutti - 7 Ottobre 2026

@ANSAfoto

L’era più vincente della storia della Selección Argentina giunge ufficialmente al suo capolinea. Lionel Messi ha pronunciato le sue ultime parole da calciatore della Nazionale, chiudendo un ciclo calcistico semplicemente irripetibile durato ventuno anni consecutivi. L’addio della Pulce si è trasformato in una grande festa collettiva, capace di unire e commuovere un paese intero.

La notte perfetta al Monumental con 85mila spettatori

L’ultimo capitolo sul campo è andato in scena nel suggestivo scenario dello Stadio Monumental di Buenos Aires. Per l’occasione ben 85000 tifosi vestiti di biancoazzurro hanno riempito ogni singolo posto per riempire d’affetto il loro idolo. La partita contro il Benin è finita sul tre a zero, spinta proprio dalle giocate decisive del capitano argentino. Il numero dieci ha prima servito due assist preziosi ai compagni Nicolás Otamendi e Nico Paz per poi firmare la rete personale dal dischetto. Al momento della sostituzione il pubblico ha tributato a Messi una standing ovation memorabile e lunghissima.

Un discorso da brividi per salutare la maglia albiceleste

A fine incontro il fuoriclasse ha preso la parola con evidente commozione. Messi ha dichiarato di lasciare la squadra nazionale in totale pace interiore, felice per aver dato ogni singola goccia di sudore. Il campione ha ringraziato tutto il popolo argentino per il sostegno ricevuto anche nei momenti più complessi della carriera. Questa maglia ha rappresentato per decenni un sogno, un grandissimo orgoglio e la parte più importante della sua intera vita sportiva.

“Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita per anni. È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto. Grazie per avermi amato così tanto, vi porterò sempre con me.”

Un’eredità immortale fatta di trofei e trionfi mondiali

La carriera di Messi con la maglia dell’Argentina si chiude con un bottino di successi davvero straordinario. Dopo tanti bocconi amari la svolta è arrivata con i trionfi in Copa América e la vittoria della Finalissima. Il punto più alto resta la conquista della Coppa del Mondo in Qatar, l’impresa che lo ha consacrato nell’olimpo del calcio mondiale. La leggenda dell’Albiceleste saluta da vincitore assoluto, lasciando un ricordo indelebile e una traccia indelebile per tutte le generazioni future.

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