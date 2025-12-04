Luna Piena Fredda del 5 dicembre 2025: l’ultima e più spettacolare Superluna dell’anno
La notte del 4 dicembre 2025 regalerà un evento astronomico unico: la Luna Piena Fredda, che quest’anno coinciderà anche con l’ultima Superluna del 2025 e con la Superluna più alta nel cielo dell’emisfero nord fino al 2042.
Anche se a occhio nudo la differenza di dimensioni non sarà immediatamente evidente, chi scatterà foto o confronterà il disco lunare con una Luna Piena futura noterà una luminosità e un diametro più marcati.
Luna Piena Fredda, una Superluna “estrema”
Il momento di massima illuminazione arriverà alle 23:14, quando la Luna raggiungerà la pienezza trovandosi a soli 363.932 km dalla Terra, una distanza che rientra pienamente nella definizione di Superluna secondo i criteri di Nolle ed Espenak.
L’avvicinarsi del solstizio d’inverno renderà questo plenilunio ancora più particolare: nell’emisfero boreale la Luna apparirà insolitamente alta, un fenomeno che non tornerà prima del 2042. Nel Sud del mondo, al contrario, sarà molto bassa all’orizzonte. Durante la notte, la Luna brillerà attraversando la costellazione del Toro.
Quando vedremo la prossima Superluna?
Quella del 4 dicembre sarà l’ultima Superluna prima del novembre 2026. Segnerà inoltre l’inizio del ciclo lunare che porterà alla Luna del Lupo, la prima Luna Piena del 2026 prevista per il 3 gennaio.
Il 2025 si chiuderà quindi con uno spettacolo imperdibile: chi vorrà osservare la Luna più luminosa dell’anno non dovrà fare altro che alzare gli occhi al cielo nella notte del 4 dicembre.
