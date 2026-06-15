La Francia presenta la sua dotazione di droni anti-drone “Reaper”

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Trasporta missile Hellfire, all’origine serviva a missioni aria-terra

di Askanews - 15 Giugno 2026

Roma, 15 giu. (askanews) – Il drone militare MQ-9 “Reaper” corre lungo la pista, armato di un missile Hellfire originariamente progettato per bersagli terrestri, prima di decollare per un volo di addestramento dalla base aerea di Cognac-Chateaubernard, nell’ovest della Francia. Parigi negli ultimi anni ha ampliato il proprio arsenale con questo drone di fabbricazione americana il cui nome “Reaper” in inglese significa “falciatrice”. “Quello che voglio sottolineare è che, in origine, quel missile Hellfire era stato progettato principalmente per operazioni aria-terra, per lanciare missili e colpire carri armati dagli elicotteri. Il drone Reaper può farlo. La funzione principale del drone Reaper, in origine, era proprio quella di svolgere operazioni aria-terra”, ha spiegato il colonnello Amaury Colcombet.

A partire dall’invasione russa dell’Ucraina, la diffusione sempre più massiccia di droni da combattimento (fra cui un’enorme quantità di droni di fabbricazione iraniana Shahed), ha però cambiato radicalmente il quadro, favorendo un nuovo utilizzo per questi aeromobili. “Questa agilità collettiva ci permette di esplorare un nuovo ambito, un po’ inaspettato e insperato, per affrontare una nuova situazione caratterizzata dai cosiddetti ‘slow mover’ (droni o in generale velivoli lenti e che volano a bassa altitudine, ndr), qualcosa che non avevamo necessariamente previsto”. “Oggi assistiamo piuttosto alla diffusione di oggetti telecomandati, o meglio di oggetti in qualche modo autonomi, che spuntano un po’ ovunque. La domanda che dobbiamo farci come collettività – e su cui molti stanno riflettendo – è se questa accelerazione del ritmo dell’innovazione rappresenti o meno una svolta”, ha aggiunto.