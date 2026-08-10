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L’Università Magna Graecia di Catanzaro lancia il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management

di Italpress - 10 Agosto 2026

CATANZARO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro amplia e rinnova la propria offerta formativa lanciando un corso di laurea magistrale ad alto tasso d’innovazione: il Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management (classe LM-77 – Scienze economico-aziendali).

Pensato per rispondere alle sfide più complesse del settore sanitario globale – dall’invecchiamento della popolazione alla trasformazione digitale, fino alla gestione delle risorse nell’era post-pandemica – il corso forma una nuova generazione di manager e leader del settore salute.

La vera forza di questo percorso risiede nella sua vocazione internazionale. Il corso sarà interamente erogato in lingua inglese, a conferma del grande impegno dell’Ateneo di Catanzaro nelle dinamiche relative all’internazionalizzazione. Il corso di nuova attivazione rappresenta un’opportunità strategica straordinaria: si punta ad attrarre studenti da tutto il mondo grazie ad un programma strutturato per creare mobilità e carriere senza confini. Preparando gli studenti sulla letteratura scientifica internazionale e sulle normative europee, il Corso apre le porte a carriere presso autorità pubbliche di regolazione, organizzazioni internazionali (come l’OMS), centri di ricerca e multinazionali del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, e ad implementare visiting professors e partnership grazie ad un piano di studi che prevede il coinvolgimento di docenti di rilievo internazionale e attraverso il programma Erasmus.

Il percorso di studi nasce dalla sinergia d’eccellenza tra l’area del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UMG. Un connubio perfetto che unisce pianificazione economica, diritto, statistica advanced e sanità pubblica.

Il corso di studi è orientato alle competenze del futuro con moduli didattici all’avanguardia focalizzati su Digital Health, Big Data, Health Technology Assessment (HTA), Risk Management, Impact Investing e Cybersecurity, integrati con laboratori dedicati a leadership, comunicazione e gestione del cambiamento ed un apprendimento esperienziale e laboratorio “sul campo”.

Gli studenti potranno vivere l’esperienza diretta delle dinamiche ospedaliere grazie alla stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria “R. Dulbecco”, un autentico laboratorio formativo d’eccellenza. Inoltre, il piano di studi include uno stage/tirocinio obbligatorio in strutture sanitarie pubbliche e private. Il Corso risponde alla domanda di mercato: gli studi di settore e i dati AlmaLaurea evidenziano un bisogno crescente di figure gestionali qualificate, garantendo tassi di occupazione estremamente elevati, inserimento rapido nel mondo del lavoro e retribuzioni competitive.

“L’istituzione di questo nuovo Corso di Laurea Magistrale – dichiara il Magnifico Rettore dell’Ateneo di Catanzaro, Giovanni Cuda – rafforza in maniera significativa la leadership dell’Umg nel settore sanitario. Con il corso in Healthcare Management, inoltre, rafforziamo con decisione la nostra strategia di internazionalizzazione, confermando la capacità dell’Università Magna Græcia di attrarre talenti e di porsi come punto di riferimento formativo a livello europeo. Unendo la tradizione e la qualità della nostra Scuola di Medicina e Chirurgia con l’eccellenza delle nostre discipline economico-giuridiche, offriamo ai futuri studenti un percorso di altissima qualificazione, capace di generare un impatto concreto sia sullo sviluppo del nostro territorio sia nel panorama sanitario globale“.

Marianna Mauro, Coordinatrice del Corso di Laurea, sottolinea: “L’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management risponde a una precisa ed urgente esigenza espressa dal sistema sanitario nazionale ed internazionale: quella di formare manager capaci di coniugare rigore economico-gestionale, sensibilità etica ed innovazione tecnologica. Abbiamo progettato questo corso ascoltando attivamente i principali stakeholder del settore, dalle Aziende Sanitarie agli enti di governance fino alle strutture private, per offrire un piano di studi integrato, moderno ed esperienziale. Scegliere di erogare il corso interamente in inglese significa dare ai nostri studenti un passaporto senza confini per operare con successo nei contesti più complessi e competitivi della sanità globale”.

Il corso (classe LM-77) è aperto ai laureati triennali in ambito economico, sociale, politico, amministrativo, statistico e sanitario (prevista verifica dei requisiti curriculari e competenza linguistica in inglese di livello B2). L’ammissione prevede un colloquio conoscitivo e di valutazione della motivazione in modalità online. Sbocchi professionali: Manager e Director in organizzazioni sanitarie pubbliche e private (Ospedali, ASL, IRCCS); Specialista nella valutazione economica e Health Technology Assessment (HTA); Health Data Analyst e Digital Health Manager; Consultant e Project Manager per società di consulenza, industria farmaceutica e delle tecnologie mediche; Specialista e dirigente presso autorità pubbliche di regolazione e agenzie sanitarie nazionali e internazionali.

-Foto screenshot sito Università di Catanzaro-

(ITALPRESS).