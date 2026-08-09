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Caldo, proseguono monitoraggi e campagna informativa del Ministero della Salute

di Italpress - 9 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la campagna informativa del Ministero della Salute sugli effetti del caldo e su come fronteggiarli. Sul sito salute.gov.it un’intera sezione è dedicata a contenuti e suggerimenti utili: si va dai quotidiani monitoraggi attraverso i bollettini sulle ondate di calore, alle risposte alle domande frequenti sul tema, ai consigli pratici per evitare ripercussioni sulla salute. La campagna è prevista dal Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo che è stato attivato dal Ministero già dallo scorso maggio.

Sul portale istituzionale, i cittadini possono consultare anche le attività di prevenzione presenti sui territori che il Ministero raccoglie e valorizza in collaborazione con Regioni, Comuni e Asl. Oltre alla sezione web dedicata, il Ministero ha prodotto una serie di contenuti sui social con consigli da parte di esperti su come proteggere gli anziani, i più piccoli e anche gli animali domestici durante le ore più calde. I contenuti social prevedono, inoltre, informazioni utili sull’alimentazione da preferire quando le temperature si innalzano, su come idratarsi e proteggere la pelle. È poi a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità 1500 gestito dal Ministero in collaborazione con Inail.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).