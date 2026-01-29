Sociale

L’uomo che parla tutte le lingue del mondo su TikTok è uno zanza? (sola)

In poco tempo ha collezionato milioni di visualizzazioni, grazie ad una tecnica semplice ma che funziona.

di Andrea Fiore - 29 Gennaio 2026

L’uomo che parla tutte le lingue sui social è diventato una piccola leggenda digitale: appare, sorride, cambia accento e per qualche secondo sembra davvero capace di passare dal francese all’arabo come se stesse scegliendo un filtro. La verità, però, è molto più semplice: non parla lingue, parla l’idea che abbiamo delle lingue. Non costruisce frasi, costruisce suoni familiari, quel “quasi” che basta per farci sentire spettatori di un talento straordinario senza doverci chiedere se sia reale.

Semplicemente funzionale

E noi, che viviamo immersi in contenuti veloci e riconoscibili, ci lasciamo intrattenere con una naturalezza disarmante. Non perché ci crediamo davvero, ma perché ci piace credere a qualcosa di sorprendentesenza doverlo verificare. Lui non inganna nessuno: fa spettacolo. Non vende corsi, non si presenta come un genio, non pretende di essere preso sul serio. Ha semplicemente capito come funziona il nostro tempo di attenzione: breve, affamato di stimoli, allergico alla complessità.

Cervelli staccati

Il suo “talento” è offrirci un’illusione leggera, innocua, perfetta per quei dieci secondi in cui vogliamo solo staccare il cervello e sentirci parte di un gioco collettivo. E allora il punto non è smascherarlo, ma riconoscere che il suo successo racconta più di noi che di lui. Ci piace la scorciatoia, ci piace il prodigio improvvisato, ci piace l’idea che il mondo sia pieno di talenti pronti a esplodere davanti a una fotocamera.

Consapevolmente sorpresi

In fondo, l’uomo che parla tutte le lingue non è un fenomeno da decifrare: è uno specchio. Ci mostra quanto siamo disposti a farci sorprendere da qualcosa che sappiamo benissimo non essere vero. E forse va bene così. Ogni tanto serve qualcuno che ci ricordi che si può anche giocare, soprattutto quando il gioco è finto.

Ma allora la domanda è: siamo davvero affascinati da lui, o dalla nostra voglia di farci incantare?

