Tecnologia

UpScrolled, come funziona l’alternativa a TikTok che sta conquistando gli Usa

di Andrea Scarso - 28 Gennaio 2026

Negli Stati Uniti cresce l’interesse per UpScrolled, un nuovo social che in pochi giorni si è imposto come alternativa a TikTok. L’app, ancora poco conosciuta in Europa, sta beneficiando del momento complicato vissuto dalla piattaforma di ByteDance, alle prese con problemi tecnici, tensioni politiche e un aumento record delle disinstallazioni. E mentre molti utenti cercano nuove destinazioni digitali, UpScrolled intercetta la domanda con una promessa chiara: meno algoritmi, più controllo agli utenti.

Perché UpScrolled sta crescendo così velocemente

L’esplosione di UpScrolled arriva in concomitanza con la riorganizzazione di TikTok negli Stati Uniti, dove ByteDance ha creato una joint venture per evitare il ban imposto dal governo federale. Una fase di transizione che, secondo la stessa azienda, ha causato criticità infrastrutturali, malfunzionamenti e anomalie nei conteggi delle visualizzazioni.

Secondo i dati degli analisti di Sensor Tower, negli ultimi mesi le disinstallazioni di TikTok negli Usa sono aumentate del 150%, spingendo una parte significativa di utenti a guardarsi intorno. In questo contesto, UpScrolled è diventata una delle destinazioni più consigliate, arrivando a posizionarsi tra le prime dieci app più scaricate negli store statunitensi e conquistando rapidamente anche Regno Unito e Australia. I download giornalieri, nell’ultima settimana, sono cresciuti di oltre venti volte.

Come funziona UpScrolled

Dal punto di vista grafico, UpScrolled richiama elementi già familiari: in alto compaiono contenuti simili alle Storie di Instagram, mentre la struttura del profilo ricorda TikTok e X. Gli utenti possono pubblicare video, foto e gallerie, aggiungere musica, descrizioni e hashtag per categorizzare i contenuti.

La differenza, però, sta nell’impostazione della piattaforma. UpScrolled dichiara di voler offrire un’esperienza cronologica, basata principalmente sui contenuti delle persone seguite, senza un feed fortemente mediato da suggerimenti automatici. Un modello che punta a ridurre la sensazione di opacità tipica degli algoritmi tradizionali.

Una piattaforma “anti-algoritmo”

Sul sito ufficiale e nei messaggi diffusi sui social concorrenti, il team guidato dal fondatore Issam Hijazi critica apertamente i grandi player del settore. Secondo gli sviluppatori, piattaforme come TikTok, Meta e X eserciterebbero un controllo eccessivo sulla visibilità dei contenuti, attraverso meccanismi di moderazione poco trasparenti e pratiche come lo shadowban.

UpScrolled si presenta invece come uno spazio più equo, dove – come dichiarato dall’azienda – “ogni post ha una reale possibilità di essere visto”. Un messaggio che trova terreno fertile tra creator e utenti delusi dalle logiche di monetizzazione e profilazione dei dati.

È un fenomeno destinato a durare?

Non è la prima volta che le difficoltà di TikTok aprono la strada a nuovi social. Già all’inizio del 2025, la piattaforma cinese RedNote aveva conosciuto un’improvvisa popolarità negli Stati Uniti, salvo poi ridimensionarsi. Resta quindi da capire se UpScrolled riuscirà a consolidarsi o se il suo successo sarà legato esclusivamente alla fase di incertezza del concorrente principale.

Dove scaricare UpScrolled

UpScrolled è gratuita e disponibile anche in Italia su Google Play Store per Android e App Store per iPhone. Per ora, il suo futuro sembra legato a una domanda sempre più diffusa: esiste davvero un social capace di mettere i contenuti – e non gli algoritmi – al centro dell’esperienza?

