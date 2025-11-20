Attualità

Maccabi Tel Aviv a Bologna: partita confermata tra tensioni e città blindata

di Gianluca Pascutti - 20 Novembre 2025

Il Maccabi Tel Aviv è al centro di un acceso dibattito politico e sociale che ha investito Bologna nelle ultime settimane. La gara di Eurolega contro la Virtus è stata confermata dalle autorità, nonostante le richieste di rinvio e le polemiche sollevate da associazioni e movimenti pro-Palestina. La città è stata trasformata in un teatro di sicurezza straordinaria, con misure che ricordano più un vertice internazionale che un evento sportivo, come era accaduto a Udine per la partita di calcio Italia Israele.

Decisione imposta dall’alto

La disputa è stata mantenuta in calendario dal Ministero dell’Interno e dal prefetto, che hanno garantito condizioni di ordine pubblico ritenute sufficienti. È stata sottolineata la necessità di non cedere alle pressioni, mentre il sindaco Matteo Lepore ha espresso contrarietà, definendo la scelta “una prova di muscoli”. La responsabilità è stata attribuita alle istituzioni nazionali, lasciando la città a gestire le conseguenze di una decisione calata dall’alto.

Sicurezza straordinaria

Un’ampia zona rossa è stata predisposta attorno al PalaDozza. Transenne e blocchi di sicurezza sono stati installati per isolare l’area. Le scuole vicine sono state chiuse in anticipo e i cantieri del tram sgomberati da materiali potenzialmente pericolosi. I residenti hanno denunciato disagi, poiché la mobilità è stata limitata e la circolazione ridotta al minimo. È stato creato un perimetro che ha reso evidente quanto la partita sia stata percepita come un evento ad alto rischio.

Proteste annunciate

Manifestazioni sono state organizzate da sindacati di base e collettivi pro-Palestina. È stato annunciato l’arrivo di migliaia di persone da diverse città italiane. La partita è stata definita “della vergogna” e il rischio di scontri è stato considerato elevato. Per questo motivo, un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine è stato previsto, con reparti mobili pronti a intervenire in caso di tensioni.

Sport e politica intrecciati

Il basket è stato trasformato in terreno di scontro politico e sociale. La Virtus Bologna si è trovata al centro di una vicenda che va oltre lo sport. Maccabi Tel Aviv è stato percepito come simbolo di un conflitto internazionale, e la sua presenza in Italia ha acceso un dibattito che divide istituzioni e opinione pubblica.