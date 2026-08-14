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Massimo Boldi cade durante una passeggiata a Forte dei Marmi, ricoverato

di Italpress - 14 Agosto 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Brutta caduta nel centro di Forte dei Marmi per Massimo Boldi, che è stato poi ricoverato in ospedale per accertamenti. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mentre Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici. Non è chiaro se l’attore abbia avuto un malore o meno; fatto sta che è caduto rovinosamente sul marciapiede, battendo la testa. Secondo quanto ricostruito dal sito del quotidiano Il Tirreno, Boldi è stato immediatamente soccorso dal personale di un locale, oltre che dai suoi amici che hanno allertato il 118. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno deciso di portare l’attore al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Considerata la dinamica dell’accaduto e il fatto che l’attore aveva battuto la testa, è stato deciso successivamente il trasferimento all’ospedale di Livorno. Boldi sarà sottoposto agli accertamenti medici necessari, anche se le sue condizioni al momento non desterebbero preoccupazioni particolari.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).