Attualità

Maturità: latino al Classico e matematica allo Scientifico

Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio

di Redazione - 30 Gennaio 2026

L’attesa è finita. Sono uscite le materie della seconda prova d’indirizzo della Maturità 2026, in programma a partire dal prossimo 18 giugno: latino al Liceo classico e matematica allo Scientifico. A comunicarlo è stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i propri canali social e il sito ufficiale. Sono state rese note anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che è cambiato dopo la riforma dell’esame di Maturità approvata nei mesi scorsi.

Le discipline per la seconda prova scritta della Maturità 2026

Latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico, scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Turismo, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara.

Le materie del colloquio

Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio. L’esame di Maturità si svolge secondo la struttura definita dal d. lgs. 62/2017, come modificato dal dl 127/2025, convertito dalla l.164/2025: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.