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Mazzi “Prioritario tutelare le guide turistiche abilitate e contrastare l’abusivismo”

di Italpress - 11 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre priorità sono puntuali: certificare il maggior numero di professionisti qualificati, tutelare le guide abilitate, contrastare l’abusivismo e offrire ai turisti un servizio all’altezza dello straordinario patrimonio culturale italiano”. Lo ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi nel corso del question time di mercoledì 10 giugno alla Camera. “A fronte dei crescenti flussi turistici gli operatori del settore e le associazioni confederate hanno lamentato una seria carenza di guide turistiche certificate segnalandola in diversi incontri al Ministero via mail e con molteplici appelli pubblici. Le guide evidenziano che la domanda internazionale di turismo esperienziale continua ad aumentare, ma la crescita è frenata dalla carenza di guide turistiche abilitate – ha spiegato – Siamo intervenuti sia per trovare una soluzione ad un problema che si trascina da più di 10 anni, sia per contrastare il dilagante fenomeno dell’esercizio abusivo della professione presso i più importanti luoghi della cultura”.

Il ministro ha poi ribadito che “l’abusivismo non rappresenta soltanto una forma di concorrenza sleale nei confronti di chi opera nel rispetto delle regole può incidere sulla qualità dell’esperienza turistica, sulla trasparenza dei servizi offerti e sulla capacità di raccontare in modo corretto il valore dei nostri territori“.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).