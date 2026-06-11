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Mondiali 2026, esplode il caso bottigliette. Divieto totale agli ingressi e tifosi furiosi

Il divieto totale sulle bottigliette agli ingressi degli stadi accende la protesta dei tifosi in un Mondiale segnato da caldo estremo e regole confuse.

di Gianluca Pascutti - 11 Giugno 2026

Il Mondiale 2026 è stato travolto da una controversia inattesa. La FIFA ha imposto un divieto totale sull’ingresso di bottiglie d’acqua negli stadi. La regola blocca qualsiasi contenitore portato da casa, dalle borracce rigide alle bottiglie morbide, fino ai contenitori in metallo o in vetro. La misura è entrata in vigore senza preavviso e ha colto di sorpresa migliaia di tifosi che affrontano code lunghe e temperature elevate nelle città ospitanti. Il provvedimento ha generato un’ondata di critiche perché impedisce di portare acqua in un torneo segnato da caldo intenso e umidità pesante.

Le proteste dei tifosi e la confusione comunicativa

La decisione ha provocato reazioni immediate. I tifosi hanno denunciato un rischio concreto per la salute, soprattutto nelle partite disputate nelle ore più calde. La protesta è cresciuta anche a causa della comunicazione confusa degli organizzatori. Alcuni dirigenti FIFA hanno accennato alla possibilità di consentire una bottiglia monouso morbida e sigillata, ma la proposta non è mai diventata una regola ufficiale. Le dichiarazioni discordanti hanno alimentato il caos, creando aspettative che non hanno trovato conferma ai tornelli. La situazione ha irritato i gruppi organizzati e ha attirato l’attenzione di diversi amministratori locali.

Le condizioni climatiche aumentano la tensione

Il tema è particolarmente delicato perché i Mondiali 2026 si svolgono in città dove il caldo raggiunge livelli estremi. I tifosi restano esposti per ore durante i controlli di sicurezza e nelle aree esterne agli stadi. Gli organizzatori hanno predisposto zone d’ombra, nebulizzatori e punti di idratazione, ma molti spettatori ritengono insufficienti queste misure. Il divieto totale sulle bottiglie amplifica la percezione di una gestione poco attenta al benessere del pubblico.

Cosa devono aspettarsi i tifosi

Al momento la regola è chiara, nessuna bottiglia può entrare negli stadi. L’acqua si ottiene solo attraverso i punti ufficiali o acquistandola all’interno. La FIFA valuta possibili modifiche, ma non ha ancora approvato eccezioni. I tifosi devono quindi prepararsi a rispettare un regolamento rigido, in attesa di eventuali aggiornamenti.