Biffi (Assolombarda): economia circolare rafforza competitività

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"Su riciclo Lombardia ampiamente oltre gli obiettivi europei"

di Askanews - 11 Giugno 2026

Mantova 11 giu. (askanews) – “La Lombardia dal punto di vista dell’economia circolare è al 74% di riciclo rispetto a quello che è il processo industriale contro quello che era l’obiettivo europeo del 55%: quindi è ampiamente oltre quelli che erano gli obiettivi molto sfidanti per altre regioni dell’Europa. Noi come Lombardia stiamo investendo da anni sul tema della sostenibilità che deve essere una sostenibilità ambientale e industriale, volta all’efficienza e alla competitività dei nostri prodotti che sono pensati ab origine per essere appunto circolari in modo da avere un beneficio anche rispetto a quelli che sono i competitori internazionali sulla scena di mercati lontani dall’Europa, non solo da un punto di vista di qualità del prodotto, non solo da un punto di vista di sostenibilità per chi abbraccia questa filosofia, ma proprio da un punto di vista industriale, perché è una scelta di efficienza che ci permette di essere più competivivi”. Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.