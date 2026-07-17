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Meduza, disponibile il nuovo singolo “Weekend” in collaborazione con Khalid

di Italpress - 17 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – I Meduza uniscono le forze con la superstar multiplatino Khalid in “Weekend”, il nuovo singolo disponibile da oggi, che racconta l’urgenza dell’amore attraverso il linguaggio della musica dance contemporanea. “Weekend” si presenta come una moderna love song pensata per il dancefloor: un groove caldo e solare sostiene atmosfere deep house rilassate, mentre l’inconfondibile voce di Khalid dà forma alle emozioni di una relazione nascente, sospesa tra desiderio, compromessi e la voglia di ritagliarsi del tempo insieme.

Con “Weekend”, i Meduza trasformano in musica quella sensazione universale di attesa che accompagna l’arrivo del fine settimana, un sentimento familiare a chi vive la notte e la cultura dei club. Il brano arriva dopo “Don’t Wanna Go Home” e rappresenta il quinto singolo pubblicato dal trio nel 2026, confermando un momento artistico particolarmente prolifico.

– Foto ufficio stampa Wordsforyou –

(ITALPRESS).