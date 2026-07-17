Merz: con la Francia esercitazione nucleare congiunta per la deterrenza

Askanews Video

Berlino: cooperazione con Parigi senza sostituire la Nato

di Askanews - 17 Luglio 2026

Bruehl (Germania), 17 lug. (askanews) – Germania e Francia rafforzano la cooperazione sulla difesa e puntano a consolidare la deterrenza europea. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che già entro la fine dell’anno le forze armate tedesche prenderanno parte a un’esercitazione nucleare francese, con mezzi convenzionali, nell’ambito della strategia di “dissuasione avanzata” illustrata da Emmanuel Macron. Berlino ribadisce che l’iniziativa integra, senza sostituirla, la deterrenza nucleare della Nato.