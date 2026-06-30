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Meloni e Trump i più citati su radio e tv negli ultimi 7 giorni

di Italpress - 30 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane si è parlato soprattutto delle tensioni diplomatiche fra il nostro Paese e gli Stati Uniti: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha infatti ottenuto 1.479 citazioni, a fronte delle 1.240 di Donald Trump, che anche questa settimana ha continuato ad attaccare duramente Meloni via social, accusando l’Italia di essersi “comportata molto male”.

Ad alimentare lo scontro, il segretario della Nato, Mark Rutte, citato 674 volte per avere dichiarato che 500 voli statunitensi erano decollati dalle basi italiane per supportare le operazioni militari USA contro l’Iran. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra lunedì 22 e domenica 28 giugno.

Fra Trump e Rutte si inserisce al terzo posto Keir Starmer (695), il primo ministro britannico dimessosi lunedì 22 giugno, mentre Andy Burnham, ex sindaco di Manchester e probabile successore di Starmer, è in settima posizione con 400 menzioni. Leone XIV, che durante il Concistoro straordinario del 26 e 27 giugno ha ribadito che “la guerra non è mai degna dell’uomo e non sarà mai benedetta da Dio”, ha ottenuto 556 citazioni che gli valgono il quinto posto a scapito di Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC e sesto con 552 menzioni.

In coda, spazio ai Mondiali di calcio: Cristiano Ronaldo, che dopo la rete realizzata contro l’Uzbekistan è l’unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in sei edizioni diverse del torneo, è ottavo con 386 citazioni, mentre Lionel Messi, che con la doppietta inflitta all’Austria è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, è nono con 362. Ultimo posto infine, con 306 menzioni, per il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che il 26 giugno ha annunciato il raggiungimento di un accordo fra Israele e Libano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).