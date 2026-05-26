Meloni: ripresa produzione nucleare a nostra portata, sarebbe svolta

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Io molto determinata, entro estate legge delega poi decreti attuativi

di Askanews - 26 Maggio 2026

Roma, 26 mag. (askanews) – “Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell’energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l’estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confindustria.

“Non ho dubbi sul fatto – ha aggiunto – che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività e dunque sono molto determinata su questo”.