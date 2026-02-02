Cronaca

Milano, ruba pistola a un vigilante e spara alla polizia

di Claudia Mari - 2 Febbraio 2026

Un uomo di origine cinese è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria con la polizia a Milano. L’episodio è avvenuto ieri in zona Rogoredo, dove l’uomo, dopo aver sottratto l’arma a una guardia giurata, ha aperto il fuoco contro una volante intervenuta sul posto. Durante il conflitto a fuoco, un agente lo ha colpito alla testa: una ferita giudicata dai medici estremamente grave.

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato poco prima, quando l’uomo ha aggredito una guardia giurata con un bastone riuscendo a impossessarsi della pistola d’ordinanza, una Walther P99. Subito dopo si è dato alla fuga in direzione della stazione di Rogoredo. Gli agenti, allertati dell’accaduto, lo hanno intercettato in via Cassinis. Qui l’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito l’auto della polizia. La risposta degli agenti è stata immediata. L’uomo è stato ferito a un braccio e alla testa ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Milano, aggredisce guardia giurata e spara alla polizia: la ricostruzione

L’uomo è stato identificato come Liu Bowen, 25 anni, cittadino cinese irregolare sul territorio italiano. Lo scontro è avvenuto a poca distanza dal luogo in cui, solo pochi giorni fa, un altro uomo – Abhderraim Mansouri, 28 anni, di nazionalità marocchina – era stato ucciso da un agente di polizia durante un intervento, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza in città.

Nelle ore precedenti alla sparatoria, la moglie di Liu Bowen aveva lanciato un accorato appello sui social network denunciandone la scomparsa e lo stato di profondo disagio psicologico. La donna raccontava che il marito era salito su un taxi senza telefono né denaro e che soffriva di gravi problemi mentali. Dal suo messaggio emergeva la disperazione di una famiglia rimasta senza mezzi di sostentamento e con due bambini piccoli che chiedevano notizie del padre.

Anche i familiari dalla Cina avevano chiesto aiuto, descrivendo il crollo psicologico dell’uomo dopo un periodo di forte stress e difficoltà vissute a Milano. Nel frattempo, l’episodio ha alimentato nuove polemiche politiche: esponenti del centrodestra hanno accusato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sala di non riuscire a garantire sicurezza.