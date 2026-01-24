Italpress Top News

Minneapolis, uomo ucciso da agenti federali, governatore e sindaco “Trump ritiri ICE”

di Italpress - 24 Gennaio 2026

MINNEAPOLIS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da agenti federali a Minneapolis sud questa mattina. L’uomo si chiamerebbe Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, secondo quanto rivela il Minnesota Star Tribune.

Nel corso di una conferenza stampa il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara ha invitato i manifestanti a mantenete la calma e protestare in maniera pacifica. La sparatoria sarebbe avvenuta durante la ricerca da parte degli uomini dell’ICE di un immigrato definito violento e pericoloso. Il 37enne sarabbe stato avvicinato dagli agenti federali che notata una 9 millimetri, a quanto pare legalmente detenuta, hanno cercato di bloccarlo per togliergli l’arma. Ne è nata una colluttazione e a questo punto gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco, colpendolo con numerosi colpi. O’Hara ha chiesto poi agli agenti federali di comportarsi in maniera corretta, come fa ogni agente di polizia. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, nel corso della stessa conferenza stampa ha chiesto al Presidente Donald Trump di ritirare gli agenti dell’ICE. “Quanto altri residenti e cittadini americani devono morire, quante vite devono essere perse. Quando finirà questa narrazione politica di parte. È il momento di mettere Minneapolie e l’America al primo posto, mettiamo fine a questa operazione. Le chiediamo di agire adesso e di rimuovere questi agenti Federali” ha detto il sindaco Frey.

“Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l’ennesima orribile sparatoria avvenuta stamattina da parte di agenti federali. Il Minnesota ne ha abbastanza. E’ disgustoso. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Deve ritirare dal Minnesota migliaia di agenti violenti e inesperti. Subito”. Lo scrive su X il Governatore del Minnesota Tim Walz. “Ho detto alla Casa Bianca che lo Stato deve guidare le indagini” ha aggiunto il Governatore del Minnesota. “Lasciate che gli investigatori statali assicurino giustizia. Mentre elaboriamo la scena del crimine, mantenete la calma e date loro spazio. Lo Stato ha il personale necessario per garantire la sicurezza delle persone: gli agenti federali non devono ostacolare la nostra capacità di farlo” conclude Walz che poi ha rincarato la dose in conferenza stampa. “Questa occupazione federale del Minnesota deve terminare, così come questa brutalità contro le persone del nostro Stato. Ho una dichiarazione forte da fare al governo federale: il Minnesota avra l’ultima parola”. “Sappiamo che questa persona aveva un’arma, sappiamo qual è il potenziale molto alto di questa situazione, ma c’è una differenza: noi vogliamo la normalità e la pace, mentre loro voglio il caos. Noi non risponderemo alla violenza con altra violenza. Gli agenti locali hanno fatto di tutto per una de-escalation” ha aggiunto Walz che poi rivolgendosi al Presidennte Trump, ha aggiunto: “Ti chiedo ancora una volta, porta via questa gente!”.

foto: IPA Agency

