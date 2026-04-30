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Truffa scontrino bancomat: ecco come funziona

Tutto ciò che bisogna sapere per non cadere nella rete dei malviventi

di Giorgio Brescia - 30 Aprile 2026

Al bancomat, una truffa “invisibile”: cosa c’entra lo scontrino e perchè.

Cosa sta succedendo

Bancomat: li usiamo tutti quasi ogni giorno. Perché si parla sempre più spesso di scontrini e sicurezza? Il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo un nuovo allarme del Codacons, che invita i consumatori a non sottovalutare un gesto quotidiano. Lo scontrino rilasciato dagli sportelli Atm di Poste e banche proprio nei pressi del bancomat diventa la fonte della truffa.

A prima vista sembra solo un pezzo di carta senza valore, ma in realtà può contenere informazioni legate all’operazione effettuata. Proprio per questo, se abbandonato allo sportello o gettato con leggerezza, può diventare un piccolo tassello utile ai truffatori. Possono ricostruire dati finanziari o avviare tentativi di frode basati sull’ingegneria sociale.

Cosa accade davvero ogni volta che facciamo un prelievo?

Le nuove forme di truffa non puntano più solo agli attacchi digitali diretti, ma alla raccolta di informazioni frammentarie. Un dato parziale qui, una ricevuta lì, un’informazione recuperata altrove. Messi insieme, questi elementi possono essere usati per costruire scenari credibili e tentare raggiri sempre più sofisticati.

Perché è importante?

Perché la sicurezza bancaria oggi non riguarda solo Pin, carte e password, ma anche comportamenti quotidiani spesso sottovalutati. Secondo le associazioni dei consumatori, la prevenzione parte da piccoli gesti come evitare di stampare lo scontrino quando non serve oppure non lasciarlo mai incustodito nei pressi degli sportelli automatici.

Cosa bisogna sapere?

Non si tratta di allarmismo, ma di consapevolezza. Le banche già oggi offrono alternative digitali come app e home banking che rendono superflua la ricevuta cartacea nella maggior parte dei casi. Il vero rischio non è lo scontrino ma l’uso improprio che può farne chi raccoglie informazioni in modo opportunistico.

In un contesto in cui le truffe diventano sempre più “silenziose” e psicologiche, anche un gesto apparentemente insignificante può fare la differenza tra sicurezza e vulnerabilità.